El poderoso mensaje de Sofía Vergara para las mujeres que padecen de cáncer

La actriz confesó cómo pudo superar un posible cáncer de tiroides.

La actriz y modelo colombiana, Sofía Vergara, a sus 49 años, puede presumir una carrera llena de éxitos y ser la ganadora de múltiples premios internacionales. Pero, su mayor orgullo es haber vencido el cáncer de tiroides, una terrible enfermedad que casi acaba con su carrera y su vida.

Recientemente, la protagonista de Modern Family reveló en una entrevista que luchó contra un cáncer a los 28 años y esa experiencia le permitió ser una portavoz para todas las mujeres que padecen la terrible enfermedad en sus múltiples variantes.

Vergara contó, en el programa Stand Up to Cancer, que un simple chequeo rutinario con un médico le salvó su vida y su carrera.

“A los 28 años, durante una visita rutinaria al médico, me notó un bulto en el cuello. Me hicieron muchas pruebas y finalmente me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, reveló Sofía Vergara.

La actriz colombiana indicó que la palabra “cáncer” la estremeció. “Cuando eres joven y oyes la palabra cáncer, tu mente piensa en muchas cosas, principalmente en la muerte. Pero intenté que no cundiera el pánico y decidí informarme”.

Un chequeo salva vidas

Sofía Vergara hizo un poderoso mensaje de reflexión para todas las mujeres, a quienes llamó prestar atención a las señales del cuerpo y a realizarse periódicamente chequeos médicos para detectar posibles enfermedades letales como el cáncer de tiroides, mama o de ovarios.

“Tuve la suerte de haberlo detectado pronto y de contar con el apoyo de mis médicos y, sobre todo, de mi familia. Aprendí mucho durante ese tiempo. Aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos”, indicó.

“Tuve mucha suerte porque de todos los tipos de cáncer, este lo puedes extirpar y tratar. Pudo haber sido mucho, mucho peor. Es increíble cuando atraviesas algo así. Un chequeo médico simple puede salvarte la vida”, agregó en su relato.

Después de la cirugía para extirpar el tumor, Sofía Vergara recibió un tratamiento con yodo radiactivo para acabar con las células cancerígenas.

“Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, apuntó en su mensaje.

En 2020, Vergara publicó en sus redes sociales cuando se realizó una mamografía, como una prueba de rutina para detectar algún tumor en sus senos.

En esa oportunidad, Sofía recibió varios mensajes de sus fans: “La fuerza está contigo”, “Tranquila que solo duele por un momento”, “Estás sana, Dios te cuida”, “Gracias por incentivar a las mujeres para que se hagan el estudio”.

