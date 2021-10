Beyoncé derrocha glamur en elegante vestido de terciopelo negro

Con un look digno de una diva de la era dorada de Hollywood, Beyoncé deslumbró en la premier de la película The harder they fall en el Festival de Cine de Londres este miércoles 6 de octubre.

En su llegada a la alfombra roja, la cantante de 40 años acaparó la atención luciendo verdaderamente espectacular en un elegante y sensual vestido negro de Valdrin Sahiti.

Derrochando glamur clásico con total naturalidad, la estrella se paseó en su sofisticado atuendo para el estreno de este thriller western de Netflix en el que su marido, Jay-Z, funge como productor.

De acuerdo a Daily Mail, “Queen B” mantuvo una presencia mínima en la red carpet dejando que las estrellas del filme fueran el foco.

No obstante, durante el tiempo que estuvo, inevitablemente atrajo todas las miradas en su llamativo outfit.

En donde sí se desenvolvió en su máximo esplendor y como la gran protagonista fue en su perfil en Instagram.

Beyoncé luce su figura en elegante y sensual vestido negro

La intérprete de Lemonade compartió este miércoles tres publicaciones, con varias fotos cada una, en las que fanfarroneó su belleza en el exquisito atuendo que realzó sus curvas.

En las imágenes tomadas en distinguidos escenarios salpicados por luz ámbar, la famosa posó cual Jessica Rabbit de la vida real en el vestido strapless confeccionado en terciopelo negro.

El impresionante diseño, hecho a medida para la artista, presentaba un profundo escote asimétrico en ángulo y estaba ceñido al cuerpo en una silueta fruncida.

El traje, que destacó su figura de reloj de arena con suma elegancia, además tenía un largo a ras del suelo y dobladillo cortado al bies.

Beyoncé lo combinó con unos elegantes tacones peep-toe negros de plataforma, firmados por Alexander McQueen, que quedaron muchas veces cubiertos por el vestido.

Instagram: @beyonce

Complementos al mínimo para un atuendo muy glamuroso

En cuanto a los complementos, la ganadora del Grammy demostró que menos es más al mantener la apuesta de moda sobria.

Solo llevó un sofisticado e indispensable clutch recubierto de brillantes de Judith Leiber; la bolsa ideal para una noche elegante de fiesta.

Asimismo, elevó el estilismo creado por KJ Moody con piezas de joyería fina, como aretes y anillos con diamantes de Lorraine Schwartz.

De igual forma, “Bey” agregó un par de gafas de sol con lentes azules y montura negra para completar. Con este accesorio de aires urbano, aportó una pizca cool al atavío con el que parecía una visión.

Por último, finalizó el estilismo con un beauty look ultra glamuroso en perfecta consonancia con su ropa. Este consistió en su cabellera en tonos miel peinada con rizos voluminosos.

También con un maquillaje en tonos tierra que potenció la luminosidad de su rostro en su cuarta década de vida.

Instagram: @beyonce

Aparte de lucir regia, entre las postales que publicó, Beyoncé se mostró de lo más enamorada posando junto a su esposo y padre de sus hijos dentro de un auto en sus looks para la especial noche.

Como era de esperarse, los posts desataron el furor de los más de 200 millones de seguidores de la artista, quien con esta nueva aparición ratificó su lugar como imbatible icono de la moda.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video