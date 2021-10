Es momento de dejar de creer que Adamari sólo busca nuevos romances tras transformarse

Adamari López sigue impactando con su belleza luego de renovar su imagen por completo. En 2019, la conductora se propuso el reto de bajar de peso pero no sólo para verse más delgada sino para cuidar su salud física y sentirse mejor.

Ella siempre compartió el proceso en redes sociales, mostrando sus rutinas de ejercicio así como los cambios que hizo en su alimentación.

Pero mientras que todo parecía marchar a la perfección en su vida, a principios de 2021 anunció que se separaría de Toni Costa, con quien llevaba 10 años de relación y una hija en común.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija…No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo para People en una reciente entrevista.