Ricky Martin, Adamari López y otros famosos que no deben dar cuentas de sus cambios

Sin importar que la conversación en torno a “romper” con los estereotipos está abierta todos los días en esta era de las redes sociales, la imagen sigue siendo todo.

Especialmente cuando se trata de figuras públicas, el talento no basta, pues tienen que mostrar algo que garantice que serán “una mina de oro” con tan sólo aparecer.

Recientemente Ricky Martin sorprendió al lucir un rostro visiblemente cambiado, durante una entrevista en la que habló sobre su participación en el MGM Gran Garden de Las Vegas, junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

En medio de la oleada de críticas, el cantante trató de no darles importancia hasta que finalmente cedió a explicar qué le había sucedido.

“Estoy aquí porque ustedes están preocupados. Yo no me he hecho nada en la cara. Tengo líneas, si me pongo bótox es algo que se los voy a decir”, dijo el cantante en un video de TikTok.

Martin también reveló que el día de la entrevista se había aplicado un suero vitamínico, lo que le ocasionó una reacción alérgica. A pesar de todo, él siguió con su agenda frente a los medios. “Está todo bien, mi vida es muy saludable, los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando”, dijo el puertorriqueño.

El público siempre cuestiona a quienes muestran cambios “imposibles”

Adamari López ha sido otra famosa que ha sorprendido en los últimos meses por su transformación física.

Desde que inició el reto de Ada en 2019, ella ha dejado claro que su intención no es bajar de peso sino sentirse mejor física y mentalmente.

Instagram

A pesar de que su intención siempre ha sido enviar un mensaje positivo, muchos se han dedicado a cuestionarla ya que consideran que para llegar a verse así, tuvo que someterse a alguna cirugía.

“Por dios!!! los ejercicios no ponen una figura así tan rápido”. “Qué mal mensaje dejan para las mujeres que tratan sin éxito de adelgazar. Me pregunto cuándo va a decir la verdad de su cirugía bariatrica, para no frustrar a más mujeres y hombres”. “A mí que nadie me diga, pero ella se hizo su lipo”, se lee en redes sociales.

Recientemente también fue señalada por usar un escote revelador durante su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2021. La gente criticó los senos de Adamari por verse “demasiado falsos” y que debería buscar mejores implantes. Por supuesto, olvidan que detrás de eso, hubo un cáncer de mama.

Más de este tema

Adamari López prueba que priorizar tu felicidad te devuelve años de vida

Las críticas a Adamari López por sus senos demuestran que no hemos entendido nada

Salma Hayek y otras famosas que le dijeron “no” al bótox y nos inspiran a amarnos al natural

Te recomendamos en video