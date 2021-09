Adamari López prueba que priorizar tu felicidad te devuelve años de vid

Adamari López es una de las famosas que más ha impactado con su transformación en los últimos meses. La conductora ha estado compartiendo su proceso en redes sociales, demostrando que los cambios físicos van más allá de alcanzar una talla o “cumplir” con estándares de belleza.

Desde 2019, Ada se puso el reto de bajar de peso no sólo para verse más delgada, sino para mejorar su salud física y mental.

La conductora recientemente sorprendió con su aparición en la entrega de los Premios Billboard 2021 y también durante su participación en la tercera gala del programa “Así de Baila” en el que es jurado.

Las cosas no han sido fáciles para ella pues se enfrentó a un cáncer de mama siendo muy joven y aunque venció la enfermedad, siguió luchando con sus miedo y los cambios en su cuerpo.

La puertorriqueña atravesó por una ruptura dolorosa con el cantante Luis Fonsi y se enfrentó a la incertidumbre sobre si podría ser mamá. Con la llegada de Toni Costa a su vida, finalmente pudo cumplir su sueño de formar una familia y dar la bienvenida a la pequeña Alaïa.

Pero en mayo de 2021, nuevamente se enfrentó al dolor al separarse del bailarín.

En una entrevista con la revista People, la también actriz reveló que su decisión había sido por su bienestar pues ya no podía seguir permitiendo lo que estaba viviendo.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, frases que dejaron a varios con el ojo cuadrado (…) Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.