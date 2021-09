Lecciones de las famosas para dejar de preocuparte por el paso de los años

La sociedad es muy buena para juzgarnos y ejercer presión sobre nuestra imagen y lo que somos. No es extraño sentirnos abrumadas cada vez que llega nuestro cumpleaños y recordamos que el reloj no se detiene.

Por todas partes escuchas que “ya estás más vieja”, “qué suerte que no te ves de tu edad” y de inmediato te cuestionas si has hecho lo suficiente para decir que eres realmente plena y feliz.

Si algo nos han enseñado las famosas es que debemos dejar de llevarnos por lo que los demás esperan de nosotras pues cada quien tiene su propio significado de la felicidad y la plenitud.

Haz lo que te haga feliz, lejos de las expectativas

Thalía demuestra que la edad es sólo un número y que no tenemos que comportarnos de “cierta forma” cuando llegamos a los 50.

La cantante ha hecho lo que ha querido sin importar el qué dirán y su contenido en redes sociales es muestra de ello. ¿Recuerdas convirtió en un éxito viral por aquel video de “¿me oyen, me escuchan, me sienten?”. Ante la sociedad es inaceptable que una mujer se ridiculice de ese modo pero eso no le preocupa a Thalía pues es una forma en la que se lobera de las preocupaciones y disfruta la vida.

La cantante siempre se ha caracterizado por su espíritu libre, demostrándole a todos que las mujeres no tenemos por qué comportarnos “de cierta forma” conforme sumamos años. Ella sigue cantando, bailando y siendo feliz a su modo, sin preocuparse por el qué dirán. Prueba de ello son sus divertidos videos en redes sociales.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”.

Aprende a priorizar tu salud física y mental

Para Adamari López era importante hacer un cambio en su estilo de vida y poco antes de llegar a los 50, decidió iniciar su propio reto para bajar de peso. La conductora de Hoy Día decidió que tenía que hacerlo para cuidar de su salud física y sentirse mejor mentalmente.

Y es que más allá de la talla o los números que registre la báscula, ella ha aprendido que estar en paz con su cuerpo es una de las claves para ser feliz y conservar tu vitalidad aún con el paso de los años.

Si algo nos enseña la Chaparrita de Oro con su proceso es que priorizar tu salud física y mental jamás será un acto egoísta, al contrario, es amor propio.

Acepta los cambios y abraza los años “bien vividos”

“Estoy muy agradecida y orgullosa por cada uno de mis 54 años”, escribió Salma en su +ultimo cumpleaños.

Salma Hayek es una de las mujeres más sexys de la industria pero además, ha puesto en alto el nombre de México con su talento histriónico. Ella siempre se ha mantenido auténtica y en varias ocasiones ha llegado a mostrar cómo se refleja el paso de los años en su cuerpo.

En Instagram podemos encontrar fotografías de Salma luciendo orgullosa sus canas, las cuales dice que son “sabiduría”. También se ha dejado ver sin maquillaje, revelando que también tiene arruguitas y las llamadas “patas de gallo”, algo que de lo que deberíamos dejar de sentirnos avergonzadas.

