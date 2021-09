Sofía Vergara da lecciones de estilo y poder vestida de amarillo a los 49 años

Sofía Vergara se ha ganado un lugar privilegiado en Hollywood gracias a su belleza, carisma y talento. La colombiana lleva años imponiéndose con su estilo y fuerte carácter, demostrando por qué las latinas dominan el mundo.

A sus 49 años de edad, Sofía sigue robando suspiros, convirtiéndose en un referente de moda con su extravagante estilo. Además ha demostrado que no hay una edad para lucir y sentirte sexy.

Recientemente la estrella de Modern Family se dejó ver con un sexy vestido amarillo en el set de America’s Got Talent.

Instagram/ Sofía Vergara

El vestido de Vergara está hecho por el diseñador de moda australiano Alex Perry y posee un corte strapless, junto con un corpiño asimétrico que enmarca su figura a la perfección.

La actriz completó el look con un juego de joyas brillantes entre un collar colgante, una pulsera de tenis, pendientes y anillos llamativos. Para el peinado, Sofía dejó caer unas ondas clásicas que enmarcan su rostro, acentuado por su característico labial rojo.

Instagram/ Sofía Vergara

La actriz actualmente se desempeña como juez junto a Howie Mandel, Heidi Klum y Simon Cowell en el reality show de talentos.

Los fanáticos inundaron inmediatamente la publicación con halagos para Sofía, expresando que sigue derrochando sensualidad.

El poder del amarillo en tu armario

Aunque parezca un color demasiado atrevido o arriesgado para llevar en tu vestimenta, es en realidad una gran opción para llenarse de vida.

Sofía ha apostado por levar elementos y outfits de este color en varias ocasiones ¡y vaya que tiene un gran efecto en su imagen! Cada vez que aparece vestida de amarillo, es imposible no destacar su belleza y espontaneidad.

Según la psicología del color, el amarillo está asociado con el intelecto, la lógica; tiene la capacidad de mejorar el pensamiento analítico.

Instagram/ Sofía Vergara

También está relacionado con la alegría y el optimismo, algo que definitivamente caracteriza a la actriz.

Este tiene un impacto importante frente a los demás ya que inspira esperanza, entusiasmo, además de que despierta la creatividad.

Las personas que prefieren el color amarillo son seguras de sí mismas, optimistas y de espíritu alegre. Son buenos comunicadores y hacen amigos con facilidad.

El amarillo se puede usar fácilmente para lucir tu outfit pero si es demasiado brillante para ti, debes saber que puedes usarlo de muchas formas. Es un color fabuloso cuando se combina con otros tonos neutros.

Puedes minimizar el efecto del amarillo combinando tu blusa amarilla (como una camiseta sin mangas) con un blazer de un color más neutro. Esto aún te dará la vitalidad del color sin que este domine tu look.

Sofía rompe con la idea de que las mujeres dejamos de ser sexys “a cierta edad”

Aunque la actriz recibe muchos halagos en sus fotos, no falta aquellos que señalan que “ya no está en edad” para vestirse sexy.

Por supuesto ella no se dejan llevar por el qué dirán ni tampoco pierden el tiempo contestando críticas o cayendo en provocaciones de los haters.

Es momento de aprender de Sofía y entender que no estamos para cumplir con expectativas ajenas.

No dejes de experimentar con cambios de look o con un nuevo estilo de vestir. ¡Este es tu momento! Ya no te preocupes por el qué dirán A estas alturas sabes perfectamente lo que te hace feliz y lo que no pero sobretodo, sabes que no tienes por qué ir por la vida complaciendo a otros.

Más de este tema

Shakira demuestra que las arrugas son el reflejo de los años bien vividos

J.Lo y Sandra Bullock tienen la clave para que tu look refleje lo poderosa que eres

Jennifer Aniston, Sandra Bullock y otras famosas que renacieron tras divorciarse

Te recomendamos en video