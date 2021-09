Las críticas a Adamari López por sus senos demuestran que no hemos entendido nada

Adamari López dejó a todos boquiabiertos con su aparición en los Premios Billboard de la Música Latina 2021 pero entre los halagos y buenos deseos, también le llovieron críticas que dejaron ver lo peor de la sociedad.

La conductora lució radiante con dos sensuales vestuarios que enmarcaron su delineada figura. El primero de ellos consistió en vestido lila con transparencias y crystal mesh, con abertura frontal del diseñador Gustavo Arango.

Instagram/ Adamari López

Posteriormente subió al escenario junto a Mariana Seoane y Christian de la Fuente para presentar el premio “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina. Adamari definitivamente se robó el momento con un diminuto vestido asimétrico de tirantes, accesorios de cadenas y un peinado recogido. Siempre sonriente, la llamada “Chaparrita de Oro” dejó claro que está pasando por un gran momento de su vida.

A pesar de todo, algunos sólo se dedicaron a criticarla por enseñar “de más” y otros incluso señalaron sus implantes de seno.

Instagram/ Adamari López

“Ada, no creo que necesitas enseñar TANTO para lucir bella, tienes una niña y no creo que sea saludable para ella ver a su mami casi desnuda en TV”. “Se van salir los implantes”. “Ésta ya es puro silicón”. “Ve al médico, tu pecho derecho está morado, no es normal”. “Te miras guapa pero se te ve un seno como desinflado”. “Si te vas poner implantes, busca unos mejores”, se lee en redes sociales.

La conductora se ha convertido en una de las consentidas de la pantalla chica y a sus 50 años, luce radiante y plena Muchos olvidan que vivió una de las peores pesadillas cuando apenas tenía 33 años.

A Ada le diagnosticaron cáncer de seno, se encontraba en un momento muy importante en su carrera, acababa de comprometerse con su entonces novio, Luis Fonsi y tenía muchos sueños por delante.

“Un día, sentí un bultito en uno de mis pechos. Me sorprendió. Fui a ver al médico. Él pensó que tal vez era algo normal durante mi período. Me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho”, dijo en una entrevista para la revista NIH MedlinePlus.

El cáncer de seno es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres hispanas y latinas sin embargo, suele ser subestimado al no tener una cultura más fuerte y consiente de la autoexploración.

La presentadora siempre ha sido muy transparente con todo lo relacionado con su batalla contra el cáncer y ha sabido aprovechar el gran alcance que tiene para informar a las mujeres sobre la prevención y apoyar a quienes lo padecen.

Según reveló en su libro de memorias Viviendo, vivir con un diagnóstico de cáncer fue una “montaña rusa de emociones” que la llevó a escribir un diario de cómo se iba sintiendo durante las duras sesiones de quimioterapia.

La detección temprana fue lo que le salvó la vida y en en 2006 anunció que estaba libre de cáncer. La enfermedad le dejó cicatrices en el seno, razón por la que posteriormente se sometió a una cirugía estética.

Adamari también ha sido muy criticada por su transformación física

Desde que inició el reto de Ada en 2019, ella ha dejado claro que su intención no es bajar de peso sino sentirse mejor física y mentalmente.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook, ha compartido con sus seguidores las diferentes rutinas de ejercicio que lleva a cabo para conservar su figura. Aunque algunos también sólo se dedican a cuestionar si se hizo algún “arreglito”.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que nunca vamos a darle gusto a nadie y que siempre van a cuestionar lo que hagamos.

