Lecciones de Adamari López para reflejar éxito y poder con tu outfit

Adamari López es na de las mujeres más queridas del espectáculo por su belleza y carisma. Día a día, ella enamora con su sonrisa y nos recuerda que siempre ay que enfrentar la adversidad con la cabeza en alto.

Su presencia en pantalla es muy poderosa y es que no sólo posee unos encantadores ojos azules sino también una sonrisa espectacular.

Su forma de vestir también influye mucho en la seguridad que transmite. Aquí te dejamos algunas de las lecciones que puedes aplicar en tu propio entorno para reflejar éxito y poder.

No le tengas miedo a los estampados

Instagram

Muchas personas suelen creer que usar estampados coloridos puede restarle seriedad a tu look, especialmente después de los 40. Sin embargo, no tienes que dejar de agregarle ese toque divertido a tu look. La también actriz es fanática de combinar texturas y estampados con lo que nos inspira a intentarlo.

Apostar por combinaciones arriesgadas no significa que no tengas compromiso, al contrario puede aumentar el factor de espontaneidad de tu atuendo, lo que a su vez te hace ver poderosa y más segura.

El poder de vestir de rojo

Instagram

Por su tono de piel bronceado, Adamari suele optar por colores cálidos o “verano” como el rojo. Además de resaltar la belleza de su piel, el rojo tiene un poder especial que hipnotiza a quien esté frente a ti.

Se trata de un color que representa pasión, calidez y sexualidad. Aunque también suele ser relacionado con agresión, cuando lo usas correctamente, transmites fuerza, poder y éxito.

Un look monocromático siempre ganará

Quizá pienses que vestir del mismo color de pies a cabeza es una movida aburrida que te hace ver ordinaria. Sin embargo, en los últimos años el look monocromático se ha convertido en una tendencia con gran fuerza entre las famosas.

Si bien puede pensar que los atuendos monocromáticos requieren menos energía, pueden ser bastante difíciles de lograr correctamente Adamari ha optado por adoptar este look a través de jumpsuits ya que consisten en una sola pieza. El estilo monocromático requiere algunas pruebas para descubrir qué te gusta y en qué te sentirás segura.

Que nunca falten vestidos coquetos en tu armario

¿Quién dice que las mujeres debemos dejar de “enseñar pierna” cuando llegamos a los 40 y 50? En realidad no deberíamos seguir un manual tan restrictivo sobre lo que debemos y no debemos usar para vernos “correctas”.

A sus 50 años de edad, Adamari siempre se deja ver con lindos vestidos con encajes y estampados que resaltan su figura. Ella además, ha luchado por transformarse y qué mejor que un vestido para lucirse y mostrar lo poderosa que es.

El secreto está en conocer tu estilo, el tipo de corte que te favorece más y los colores que te hagan sentir cómoda. Todo el mundo te verá y estará convencido de lo que exitosa que eres con esa seguridad que reflejas.

