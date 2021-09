Adamari López nos enseñan que bajar de peso es más que perseguir una talla

Adamari López ha tenido un cambio impresionante en los últimos años gracias al cambio de hábitos que ha implementado en su vida.

Desde 2019 la conductora de Hoy Día se puso el reto de bajar de peso pero más allá de hacerlo para verse delgada, su objetivo era mejorar su salud física y mental.

La ex estrella de “Amigas y rivales” no ha tenido una vida fácil pues aún con todo el glamour que llega con la fama, tuvo que enfrentarse a problemas de salud que pusieron su vida en riesgo.

Adamari luchó contra un cáncer de mama a temprana edad pero se aferró a la vida y salió triunfante. Sin embargo, los tratamientos fueron muy duros y tuvieron efectos en su cuerpo y estado de ánimo.

La actriz fue bombardeada constantemente con comentarios sobre su peso y lo mucho que había descuidado la escultural figura que tenía cuando salía en las telenovelas.

Por supuesto Ada nunca hizo caso a las críticas y jamás dejó que se convirtieran en su motivación para ponerse en forma.

La transformación de Adamari nos ha dejado varias lecciones

Lo que comenzó como un reto para bajar de peso, terminó siendo en un cambio de vida total.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook, la llamada “Chaparrita de Oro” comparte con sus seguidores las diferentes rutinas de ejercicio que lleva a cabo para conservar su figura. Aunque algunos también sólo se dedican a cuestionar si se hizo algún “arreglito”.

Bajar de peso es más que perseguir una talla

La sociedad ha sido muy buena para presionarnos sobre cómo debemos ser y vernos. Nos han hecho creer que debemos tener ciertas medidas para ser consideradas perfectas y que si no cumplimos con esos estándares, entonces hay algo mal con nosotras.

Muchas famosas como Ada han tenido transformaciones impactantes pero lejos de enfocarse en las tallas o los números que marque la báscula, nos han recordado que “bajar de peso” es todo un proceso que incluye mejorar tu calidad de vida en todos los sentidos.

No vivas para darle gusto a los demás

En varias ocasiones, Adamari ha sido cuestionada por el cambio que ha tenido. Y es que algunos opinan que desde que la conductora bajó de peso, se ha dedicado a “enseñar de más” para vender. Por el lado contrario, hay quienes dicen que ya no debería bajar de peso pues cada vez luce más “avejentada”.

Nadie quiere opiniones no solicitadas y aunque Ada no les presta atención, queda claro que siempre habrá quien critique. Vivir tratando de darle gusto a los demás es agotador y no tiene ningún sentido.

Lo que sea que hagas que sea por ti y para ti

Se vale querer transformarte pero si decides hacerlo que no sea por presión ajena. Recuerda que cada quien tiene su propia definición de lo que es la felicidad y la plenitud.

Todo cambio es un proceso

Si algo ha dejado claro Adamari es que todo cambio es parte de un proceso y para alcanzar tus metas, debes ser constante y mantenerte firme. Enfócate en lo tuyo y ten paciencia.

Si algo nos enseña la Chaparrita de Oro con su proceso es que priorizar tu salud física y mental jamás será un acto egoísta, al contrario, es amor propio.

