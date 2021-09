Salma Hayek y otras famosas que le dijeron ‘no’ al bótox y nos inspiran a amarnos al natural

Llegar a determinada edad no es condena de utilizar bótox u otros tratamientos estéticos para rejuvenecerse, pues tal como lo mostraron algunas famosas, lo más importante es sentirse cómoda en nuestra propia piel, sin complejos.

Ellas optaron por elevar el amor propio y dejar que su belleza natural sea la mejor carta de presentación, pues no hay nada de malo en envejecer con dignidad y aparentar la edad que se tiene, derribando viejos patrones de la sociedad.

Famosas que no usan bótox pues se enamoraron de su belleza natural

Salma Hayek

La estrella no tiene miedo de mostrarse al natural.- Instagram @salmahayek.

La actriz mexicana no solo presume sus arrugas en las redes sociales sino que también ha hablado expresamente sobre la naturalidad con la que se conserva su rostro, sin importar las críticas de algunas personas.

En una ocasión le comentaron en redes sociales “¡Demasiado bótox. No lo necesitas Salma!” y ella no dudó en responder: “No llevo bótox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que igual era el momento”, con el buen humor que le caracteriza, reseñó Hola.

Lucero

Siempre presume sus arrugas y su rostro sin maquillar.- Instagram @luceromexico.

Otra mexicana que se lleva bien con sus líneas de expresión es la cantante de Vete con ella y Ya no pues en muchas ocasiones afirmó que no utiliza la toxina botulínica porque no quiere perder la naturalidad en su rostro, algo que hasta su propia hija, Lucerito Mijares, le ha pedido que conserve.

“No me quito los años porque me siento contenta con cómo me veo…Las personas deben representar la edad que tienen. Ni me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo…”, afirmó.

Meryl Streep

Ella es una de las famosas que más se opone al bótox y otros retoques estéticos pues en su criterio, “casi todos en Hollywood tienen un aspecto grotesco. Hoy la gente ‘repara’ permanentemente la cara para mantener el aspecto juvenil”, algo que no es de su agrado.

Kate Winslet

La estrella de Titanic no solo es una de las mayores impulsoras del body positive cuando de sus curvas se trata, sino de rechazar cualquier tratamiento que atente contra su aspecto natural pues está orgullosa de su físico tal como es.

De hecho, en la última serie que grabó para HBO pidió que no la retocaran digitalmente. “Chicos sé cuántas arrugas tienen mis ojos, por favor, pónganlas de nuevo”, dijo.

