Mira cómo se ve ‘Bruno’, de “Gata salvaje”, a 19 años del estreno de la novela

Uno de los personajes más recordados de Gata salvaje, la exitosa telenovela venezolano-estadounidense estrenada en 2002, sin duda alguna es el del atractivo ‘Bruno Villalta’.

‘Bruno’ en “Gata salvaje” | Captura videos

El sobrino de ‘Caridad Montes’, la cocinera de la adinerada familia ‘Arismendi’, era un apuesto socorrista que al comienzo estaba enamorado en secreto de la protagonista, ‘Rosaura Ríos’.

‘Bruno’ y ‘Rosaura’ en “Gata salvaje” | Captura videos

Más adelante en el melodrama, ‘Bruno’ inicia una relación con ‘Luisana Montero’, prima del galán ‘Luis Mario Arismendi’ que ocultaba una doble personalidad.

‘Bruno’ y ‘Luisana’ en “Gata salvaje” | Captura videos

Los novios se van a vivir en la playa previo a su boda, pero no llegan al altar. Y es que en su hogar, su relación se desmorona ante los celos y el rechazo de él.

‘Bruno’ y ‘Luisana’ en “Gata salvaje” | Captura videos

Tras una serie de circunstancias, entre estas los permanentes intentos por conquistarlo de la mucama ‘Panchita López’, el joven finalmente encuentra al amor de su vida en ‘Estrella Marina’.

‘Bruno’ y ‘Estrella’ en “Gata salvaje” | Captura videos

Detrás de este inolvidable personaje estuvo el actor venezolano Juan Alfonso Baptista, quien en ese entonces daba los primeros pasos hacia la internacionalización de su carrera.

Desde aquella época, han pasado 19 años en los que mucho ha cambiado en la vida “El gato” pero hay cosas que sigue conservando: su buen aspecto y su pasión por las artes.

‘Bruno’ en “Gata salvaje” | Captura videos

El cambio de ‘Bruno’ tras Gata salvaje

En la actualidad, el intérprete nacido en Venezuela tiene 45 años de edad, continúa vigente en el mundo de la actuación y luciendo tan guapo como cuando apareció en Gata salvaje.

Luego de darse a conocer en el mundo con su interpretación de ‘Bruno’, el histrión continuó imparable edificándose una exitosa trayectoria artística, primariamente, en la televisión.

De hecho, su primer papel tras Gata salvaje fue nada más y nada menos que el del icónico ‘Oscar Reyes’ en la emblemática telenovela Pasión de gavilanes (2003).

Como uno de los seis protagonistas del melodrama, el actor cautivó a los espectadores de la trama que terminó por catapultar su carrera y abrirle las puertas en el mundo de la actuación.

Desde entonces, Baptista no ha dejado de actuar. En total, desde la última vez que encarnó a ‘Oscar’, ha trabajado en más de una veintena de producciones televisivas para diferentes países, principalmente, Colombia.

La mujer en el espejo (2004-2005), La marca del deseo (2007), Sacrificio de mujer (2011), Sin senos sí hay paraíso (2017-2018) y La venganza de Analía (2020) son algunos de los proyectos en los que ha actuado.

Su última aparición en una producción televisiva fue este año en la serie colombiana Enfermeras.

Asimismo, aunque su carrera ha estado enfocada en la televisión, también ha formado parte de obras teatrales y películas.

En la gran pantalla, ha trabajado en cintas como La cara oculta (2011) y De regreso al colegio (2017), por citar algunas.

También es empresario y un apasionado por la música

A la par de su carrera actoral, la estrella además se ha desarrollado como empresario y ha trabajado su carrera musical; sin embargo, no se ha lanzado al ruedo como cantante.

“Abrí tres restaurantes, que están yendo muy bien, y me he dedicado más a la música. Durante un tiempo estuve sin trabajo como actor por falta de acuerdos en los contratos”, contó en entrevista a la revista Diez Minutos en 2020.

Sobre su proyecto musical, comentó: “He hecho un lobby musical con grandes productores de Miami, que trabajan con Enrique Iglesias, Marc Anthony y otros grandes artistas”.

“Cada uno ha escrito y producido una canción; tenemos nueve en total. Pero hasta que no me sienta seguro, no lo haré público”, apuntó.

Asimismo, descartó dejar de actuar por su poco conocida faceta musical. “Siempre me ha gustado la música, escribo, compongo…, pero va de la mano con actuar”.

“Lo interesante de un artista es manejar varios campos y, ahora mismo, también estar presente en plataformas digitales”, afirmó.

Precisamente en Instagram, “El gato” cuenta con más de un millón de seguidores a los que comparte vistazos a su vida, sus proyectos profesionales, videos divertidos y presume su aspecto actual.

