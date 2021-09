Mira cómo se ve ‘Jacqueline’, de “Gata salvaje”, en la actualidad

Estrenada en 2002 en la televisión hispana estadounidense, Gata salvaje no solo conquistó al público con su enrevesada historia de amor, también con sus inolvidables personajes.

La telenovela, protagonizada por Mario Cimarro y Marlene Favela, estuvo repleto de actantes que lograron grabarse en la memoria de audiencia por la simpatía o aversión que despertaron.

Entre estos, uno de los más recordados es el de ‘Jacqueline Tovar’, la guapa abogada y hermana de ‘Maribella’ que lucha sin descanso por el amor de su amigo ‘Silvano Santana’.

Este personaje fue interpretado por la venezolana Viviana Gibelli, quien en ese momento gozaba de una gran popularidad en su país de origen como actriz y presentadora.

Desde entonces, han pasado 19 años en los que la estrella no ha parado de crecer como artista y como persona.

El aspecto actual de la recordada ‘Jacqueline’ de Gata salvaje

En la actualidad, Viviana Gibelli tiene 54 años de edad y no solo luce mejor que nunca, continúa cosechando éxitos en el mundo del espectáculo.

Tras Gata salvaje, la famosa solo tuvo una participación más como actriz en las pantallas, concretamente en la película Baño de damas (2003). Aparte se desempeñó como histrionisa en el teatro.

Sin embargo, Gibelli decidió dedicarse especialmente a su faceta como locutora, conductora y animadora de televisión, la cual le ha traído grandes satisfacciones.

Durante los años que pasaron desde la última vez que encarnó a ‘Jacqueline Tovar’, conquistó el público animando diversos programas, como La guerra de los sexos.

También presentando el certamen Miss Venezuela y conduciendo late night shows como Viva Viviana; solo por mencionar algunos de muchos.

Viviana Gibelli triunfa en YouTube

Actualmente, no está tan presente en la pequeña pantalla pero sí muy vigente en el medio. De hecho, ahora sigue desplegando su talento como conductora y entrevistadora a través de YouTube.

En su canal, el cual abrió en 2016, la también creativa y empresaria sigue desempeñándose en producciones independientes.

Viviana con… y 11 preguntas y media son algunos de los programas en los que conversa con personalidades del medio en esta plataforma.

Sobre su experiencia en esta red social, donde goza de un tremendo éxito con más de 139 mil suscriptores hasta la fecha, se abrió en una entrevista al periódico El Universal.

“En relación a mi canal de YouTube, descubrí que tiene un lenguaje distinto que me agrada mucho porque en la televisión tienes cierta distancia con el espectador”, confesó.

“Estoy disfrutando mucho esta evolución, y debo confesar que me asustó, pero me retó a seguir preparándome con 54 años y a mantenerme tan vigente como lo puede estar una persona mucho más joven que yo”, añadió.

Al medio venezolano además dijo: “No dejo que el miedo me paralice ante lo nuevo o los cambios. He tenido aliados maravillosos, como mi productora Rosara Quintero, quien también viene de la televisión”.

“Las dos nos hemos sentamos a explorar y aprender sobre el formato que ofrece YouTube. Por eso para mí el éxito consiste en adaptarse”, concluyó.

En la plataforma, también tiene una serie documental llamado Viajando con Viviana: con o sin hijos. En este, muestra distintas aventuras de viaje al lado de sus herederos.

Una abnegada mamá soltera

Y es que aparte de ser una profesional entregada, Gibelli es una abnegada mamá de dos pequeños: Aranza Sofía y Sebastián Salomón Akinin.

Los niños, de 12 y 11 años respectivamente, son fruto de su matrimonio con su exesposo, David Akinin.

Por otro lado, además de pisar fuerte en YouTube, la intérprete sigue presente en redes sociales como Instagram

En la red, la artista tiene más de 4,5 millones de seguidores a los que les da cuenta de todos sus proyectos; su vida como mamá y presume lo guapa que se ve a meses de cumplir 55 años.

