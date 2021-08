Así luce actualmente ‘Camelia Valente’, antagonista de “Gata salvaje”

Durante su estreno en el año 2002, la telenovela Gata salvaje acaparó el gusto del público de la época con la enrevesada historia de amor entre ‘Rosaura Ríos’ y ‘Luis Mario Arismendi’.

En el melodrama, la humilde jovencita y el adinerado galán deben enfrentar un sinnúmero de pruebas y un conjunto de villanos con planes maquiavélicos que se empeñaron en frustrar su relación.

Dentro de este último grupo de antagonistas que se ganó la antipatía de los espectadores con sus maldades destacó ‘Camelia Valente’, la ambiciosa primera esposa del protagonista masculino.

En la trama protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro, esta mujer desaparece de manera misteriosa en un accidente en el mar y deja a su marido destrozado.

Más adelante, reaparece para sorpresa de todos, incluyendo su esposo y las villanas ‘Eduarda’ y ‘Eva’, quienes con su llegada afrontan un nuevo impedimento para sus objetivos.

No obstante, a la infiel ‘Camelia’ no le importaba más que tener dinero y vivir rodeada de lujos, lo que finalmente logró. Aunque no al lado de ‘Luis Mario’, sino de su nuevo novio millonario.

Este personaje fue interpretado por Marjorie de Sosusa quien, como muchos de sus compañeros, saltó a la fama internacional con su participación en este proyecto en los inicios de su carrera.

El aspecto actual de la ambiciosa ‘Camelia’ de Gata salvaje

Desde entonces, la actriz venezolana ha permanecido vigente en el mundo de la interpretación y se ha consolidado como una de las actrices de telenovelas más famosas.

Durante los 19 años que han pasado desde Gata salvaje, la histrionisa ha interpretado todo tipo de personajes en alrededor de 15 melodramas, pero ha brillado especialmente como villana.

Rebeca (2003), Sacrificio de mujer (2011), Amores verdaderos (2012-2013), Hasta el fin del mundo (2014-2015) y Un poquito tuyo (2019) son algunas de las producciones en las que ha participado.

Asimismo, a lo largo de su exitosa carrera, ha demostrado su talento en escenarios como la pantalla grande, el teatro y hasta reality shows. Desde hace varios años además incursionó en la música como cantante.

En la actualidad, se encuentra destacando como antagonista en La desalmada, la nueva telenovela estelar de Televisa y Univisión. En esta historia, encarna a la ambiciosa ‘Julia Torreblanca’.

La vida personal actual de Marjorie de Sousa

En cuanto a su vida personal, la exmiss está dedicada a la crianza de su hijo de 4 años, Matías Gregorio, fruto de su fallida relación con el actor Julián Gil.

Con el argentino, la estrella sostuvo un tenaz enfrentamiento mediático y legal tras su ruptura por la manutención y custodia del niño. La batalla ante la justicia terminó el año pasado.

Al presente, Marjorie también sostiene una relación sentimental con el exitoso empresario mexicano Vicente Uribe.

Sin embargo, en las publicaciones en su perfil de Instagram, De Sousa suele mantenerse al margen de sus asuntos personales compartiendo muy poco de su intimidad.

En general, se enfoca en mostrar a sus más de 7 millones de seguidores todo sobre sus proyectos profesionales.

Igualmente en alardear lo espectacular que luce hoy en día a sus 41 años de edad.

Y es que tal parece que el tiempo no pasa sobre ella pues se ve igual o mejor que cuando interpretó a ‘Camelia Valente’ en Gata salvaje a sus 22.

