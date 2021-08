Mira cómo luce ‘Mayrita’, de “Gata salvaje”, a 19 años de la novela

En mayo del año 2002, se estrenaba en la pantalla chica estadounidense la telenovela Gata salvaje, una exitosa historia encabezada por Mario Cimarro y Marlene Favela.

Dentro la producción de Venevisión y Fonovideo, la actriz mexicana tenía una pequeña hermana llamada ‘Mayrita Ríos’, interpretada por la entonces actriz infantil Sandra Itzel.

Con apenas 7 años de edad, esta pequeña conquistó al público con sus indiscutibles habilidades interpretativas, carisma y entrega que demostró en la piel del tierno personaje.

Sandra Itzel y Konstantin Vrotsos en “Gata salvaje” | Captura video

No obstante, desde el estreno del melodrama hasta la actualidad, han pasado 19 años en los que Sandra no ha parado de crecer tanto física como profesionalmente.

Sandra Itzel en “Gata salvaje” | Captura video

El cambio de ‘Mayrita’, la hermana de Marlene Favela en Gata salvaje

Al presente, la intérprete mexicana está convertida una guapa y talentosa artista de 27 años que sigue pisando fuerte en el medio artístico donde debutó a temprana edad.

Tras finalizar su participación en Gata salvaje en 2003, Sandra ha encadenado un proyecto tras otro. Un hecho que cree está relacionado con su interpretación de ‘Mayrita’.

“Gracias a Dios no he parado de trabajar y creo que gran parte de mi trayectoria se la debo a Gata Salvaje, esta telenovela me abrió las puertas del mundo entero…”, aseveró en una entrevista a People En Español.

Luego de despedirse del melodrama venezolano-estadounidense, Itzel ha participado en un sinnúmero de proyectos televisivos entre melodramas, series, programas unitarios y reality shows.

Ángel rebelde (2004), Cielo Rojo (2011), El Talismán (2012), Rosario (2013), Cosita Linda (2014), ¿Quién mató a Patricia Soler? (2015) y El Señor de los Cielos (2015) son algunas de las producciones en las que ha brillado.

Sin embargo, la televisión no lo ha sido todo para ella. La histrionisa además ha desplegado sus alas artísticas en cortometrajes y musicales.

A la par de su trayectoria actoral, ha desarrollado su carrera como cantante. Apasionada por la música, logró grabar tres producciones discográficas: Abre tu Corazón (2006), Nada de nadie (2008) y Atrévete (2013).

Hoy en día, Sandra está enfocada en su faceta musical como vocalista de la agrupación La Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López. Compagina este compromiso con la actuación.

Aparte de cantar y actuar, la famosa también se ha desempeñado como conductora de televisión y youtuber. De hecho, cuenta con más de 70 mil suscriptores en su canal en la red social.

Una vida personal plena

Por otro lado, en cuanto a su vida personal, la luminaria está casada con el galán de telenovelas cubano Adrián Di Monte desde hace más de 7 años.

La pareja no tiene hijos pero Sandra confesó hace un tiempo que, entre sus muchos sueños, se encuentra el ser mamá.

“Definitivamente es un plan de vida que tengo muy en mente, uno de mis sueños más grandes es ser mamá. No sé cuándo llegue pero cuando llegue sé que será el momento perfecto y adecuado y voy a llenar de amor a esa criatura”, dijo en redes sociales, de acuerdo al medio antes mencionado.

A pesar de todo lo que ha vivido, alcanzado y las metas que tiene por delante, la artista no olvida su paso por Gata Salvaje, el melodrama que catapultó su carrera siendo una niña.

“Creo que jamás podré expresar con palabras lo que significó, significa y significará para mí Gata Salvaje, es como cumplir un sueño que muchos tienen y que pocos han logrado a los 7 años”, confesó a la revista ya citada.

“Esta telenovela me dio lo más hermoso que se le puede dar a un latino o extranjero en general: vivir en carne propia el sueño americano y darme a mí esa oportunidad con tan solo 7 años es algo que jamás tendré cómo agradecer”, finalizó.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video