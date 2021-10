“And Just Like That…”: la secuela de “Sex And The City” ya tiene fecha de estreno

La espera ha sido larga, pero la secuela de “Sex And The City”, “And Just Like That…”, ya tiene fecha de estreno. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a las pantallas en el nuevo capítulo de la aclamada serie.

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming, fue la misma intérprete de Carrie Bradshaw quien ofreció el adelanto y reveló que la nueva entrega será en diciembre.

En el clip puede verse a Parker en Nueva York en medio de las grabaciones para el proyecto y, aunque no dio muchos detalles fue suficiente para emocionar a los fanáticos.

“¿Pueden creer que faltan 57 días para diciembre? ¿Pueden creer que #AndJustLikeThat LLEGA EN DICIEMBRE?”, fue el texto con el que HNO Max acompañó el video.

“Sex And The City” marcó a toda una generación desde finales de los 90 y principios de los 2000, pues presentó diversos temas que representaban a miles de mujeres de la época.

¿Pueden creer que faltan 57 días para diciembre?

¿Pueden creer que #AndJustLikeThat 🍸 LLEGA EN DICIEMBRE? pic.twitter.com/bNxpS2BvBB — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) October 5, 2021

Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes son cuatro amigas inseparables pese a que tienen personalidades y perspectivas diferentes sobre la vida.

Las cuatro enfrentan problemas del mundo actual y abordan temas tabúes de sexualidad, relaciones, trabajo y más.

¿Cómo será la nueva entrega de “Sex And The City?

El nuevo capítulo de la exitosa serie puede ser muy diferente de lo que veníamos acostumbrados a ver, especialmente porque veremos una faceta mucho más madura de las protagonistas, en las que ya cuentan con hijos adolescentes o relaciones de varios años.

Pero si hay un cambio que será trascendental para todos es la ausencia de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Muchos fanáticos se decepcionaron al saber que la actriz se negó a participar en la nueva producción por problemas con sus coprotagonistas, lo cual dejó muchas incógnitas.

Una de las dudas más constantes es cómo será justificada la ausencia de Samantha, pues hasta el momento no se ha visto que otra actriz le dé vida al papel.

Sex and the City, la película

Una de las teorías que tomó fuerza fue la de la supuesta muerte del personaje, esto justo después de que salieran a la luz unas fotografías que mostraban la filmación de una escena de funeral.

Para saber qué pasara debemos esperar hasta diciembre, cuando las chicas vuelvan para alegrarnos con una nueva historia.

Más sobre este tema:

Fallece actor de Sex and the City y estas fotos muestran sus mejores momentos en la serie

¿Más estilo que Carrie? Los fabulosos looks de Lisa, el nuevo personaje de ‘Sex and the City’

Los mejores looks de Sarah Jessica Parker en Sex and the City ideales para mujeres de 50 años

Te mostramos en video: