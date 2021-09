¿Más estilo que Carrie? Los fabulosos looks de Lisa, el nuevo personaje de ‘Sex and the City’

Sarah Jessica Parker y su mítico papel de Carrie no lo tendrán muy fácil para destacar en el nuevo reboot de Sex and the City para HBO Max, porque Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley también va con todo.

La actriz estadounidense se unió al elenco para esta nueva etapa de la historia en la que intentará llenar el vacío dejado por Samantha Jones, ejecutada por Kim Cattrall, que fue una de las favoritas del público en la serie original y las películas.

Ella llega a la pantalla para representar a una madre de 50 años de tres hijos, pero como era de esperarse, con mucho estilo, que según las fotos que se han filtrado en las últimas semanas será un verdadero derroche de glamour.

De hecho, ya hay quienes dicen que luce mejor vestida que la propia Parker, que en esta nueva producción que lleva por nombre And Just Like That, ha variado su estilo incorporando prendas de moda rápida, vintage y recicladas del pasado, además de extravagantes combinaciones que la han hecho blanco de críticas.

Por su parte, el estilo de Lisa en Sex and the City es moderno, femenino y elegante

Así que muchas se vean representadas en la manera de combinar sus atuendos, menos excéntricos que los de Carrie Bradshaw, pero igual atrevidos y fashionistas pues además de las tendencias también juega mucho con estampados, prendas con volumen y color block.

Según Hola, la producción no ha revelado muchos más detalles al respecto del nuevo personaje pero se conoce que será directora de documentales de profesión.

Los fanáticos de la serie se enteraron de su incorporación primero a través de las imágenes de los paparazzis, generando emoción por el desfile que dentro de poco llegará a sus pantallas con Lisa en un nuevo Sex and the City.

