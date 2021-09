Los mejores looks de Sarah Jessica Parker en Sex and the City ideales para mujeres de 50 años

Sarah Jessica Parker se pone nuevamente en la piel de Carrie Bradshaw para la nueva temporada de Sex and the City y deja ver nuevos looks perfectos para las mujeres de 50 años.

La actriz se convirtió en una referencia de la moda desde los años 90 y regresa para seguir dando cátedra de estilo.

El reboot que será estrenado en HBO Max y se llama ‘And Just Like That…’ mantiene ansiosa a su fanaticada por volver a ver a Sarah Jessica Parker junto a Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

Los mejores looks de Sarah Jessica Parker

Las amigas de Nueva York esta vez no estarán vestidas de la mano de la diseñadora de vestuario original de la serie, Patricia Field, sino por Molly Rogers, su ex colaboradora, y Danny Santiago.

Desde el set de grabaciones se han podido ver algunos estilos.

Maxi vestido

Como una versión del icónico tutú de la apertura original de la serie de televisión original, mostrará un modelo reversionado en maxi falda tul más adecuado a una mujer de 50 años.

Moda low cost

En años 90 los estilistas adoraban las grandes marcas, pero con el cambio de las tendencias, esta nueva producción apostará por outfits “low cost”, más accesibles.

Además, de lucir looks más vintage y relajados, al igual que más prendas básicas como una camisa blanca XL, de denim, vestidos camiseros y prendas como monos, enterizos y sandalias bajas.

Tacones altos

Parker sigue eligiendo para las grandes ocasiones los tacones altos Manolo Blahnik con colores vibrantes.

Vestidos midi con estampados

Las amigas con más estilos regresan a las pantallas con sus clásicos vestidos estampados en tonos neón, lunares, con rayas, cuadros y estilo oversized.

Sombreros y cinturón

Un clásico de Carrie Bradshaw que lreforzará este 2021 serán las sombreros y cinturones, como también las plumas y otros adornos.

Baguette bag de Fendi

La cartera it que usará Sarah será el modelo clásico baguette bag de Fendi de 1997, con lentejuelas, las cuales alternará con algunos bolsos informales.

