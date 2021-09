Errores que Sarah Jessica Parker no quiere que cometas después de los 40

Sara Jessica Parker es definitivamente una de las mujeres con más estilo del la pantalla y no sólo porque dio vida a Carrie Bradshaw en Sex and the City sino porque en la vida real, ha demostrado que no teme a experimentar con su armario.

La actriz volverá a dar vida a Carrie Bradshaw sólo que ahora la veremos como una mujer madura que se enfrenta a la problemática ciudad de Nueva York al lado de sus inseparables amigas Miranda Hobbs y Charlotte York.

Esto por supuesto hace que su fabuloso armario vuelva a estar en la mira.

A sus 56 años, Sarah sigue siendo una diva de la moda y si algo podemos aprender de ella es que debemos romper con la idea de que las mujeres debemos seguir un manual de vestimenta cuando pasamos de los 40.

¿Quieres seguir probando nuevos estilos? ¡Atrévete a hacerlo! Aquí te dejamos algunos de los errores que Sarah quiere que evites.

Tenerle miedo al color

Por alguna razón nos han hecho creer que “a cierta edad”, las mujeres tenemos que dejar de usar colores llamativos y quedarnos con tonalidades neutras únicamente.

Una parte de esta creencia es que resta formalidad o seriedad pero está lejos de ser así. Si algo caracteriza a Sarah Jessica Parker es el uso de colores brillantes, ya sea en un outfit monocromático, combinado o color block.

Los colores son poderosos y más cuando sabes combinarlos correctamente. Si no sueles vestir con colores y quieres empezar a intentar, puedes ir poco a poco incluyendo accesorios o prendas discretas e ir mezclando o agregando según la ocasión.

No combinar texturas y estampados

Es un error creer que todo tu outfit debe tener el mismo patrón de pies a cabeza. La actriz de Sex and the City es fanática de combinar texturas y estampados lo que significa que no sería extraño con una falda de tul y una sudadera de algodón a rayas.

Apostar por combinaciones arriesgadas puede aumentar el factor de diversión de tu atuendo, lo que a su vez te hace sentir más segura.

No usar accesorios llamativos o diferentes

Deja de creer que cuando pasas de la mediana edad tienes que dejar de usar ciertos accesorios, ¡al contrario! Este es el momento perfecto para lucirlos. Sacúdete esa inseguridad y atrévete a ponerte ese sombrero para dar un paseo por la ciudad. Saca ese collar que te dijeron que “era demasiado” y lúcelo con un escote. El punto es que armes tu propio look con aquello que te haga sentir segura y linda.

Dejarte llevar por el qué dirán

En una sociedad tan llena de prejuicios, es casi inevitable actuar de cierta forma, pensando en agradar a los demás. Es un error querer darle gusto a todos porque es algo que nunca sucederá. Siempre habrá alguien que te critique así que lo mejor es que te mantengas fiel a tus gustos y lo que te hace feliz. Ten tu propio estilo, lejos del qué dirán. No hay una edad para seguir usando esa falda o esos zapatos que tienes en tu armario así que si tienes ganas de usarlos, ¡hazlo!

