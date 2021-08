Sarah Jessica Parker es la reina de la moda y el calzado en Sex and the City

Sarah Jessica Parker es una de las actrices con mayor estilo y elegancia, pero no solo en la vida real, también en los papeles que interpreta.

Especialmente en su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City, y aunque este papel lo interpretó hace más de 20 años, ahora para el reboot de la serie sigue deslumbrando con su estilo.

Y es que ya hemos visto algunos de los looks que llevará en este reboot que llevará por nombre And just like that, y ha sorprendido con cada uno.

Por eso, se ha convertido en la reina de la moda, y no solo por sus maxi faldas o vestidos, también por su calzado.

A través de algunas cuentas de Instagram han mostrado la cantidad de tacones que Sarah tiene en su camerino para su papel, y es sorprendente.

Desde stilettos con detalles fashion, hasta tacones de plataforma forman parte de su colección, y por eso te mostramos los increíbles atuendos por los que se llevó el apodo de “la reina de la moda”.

Los looks de Sarah Jessica Parker en reboot de Sex and the City

Maxi falda de puntos y bodysuit

Para una de las escenas, Sarah deslumbró llevando una maxi falda en tono crema con puntos negros de Carolina Herrera.

Combinó esta pieza elegante con un bodysuit negro, mangas largas con cuello barco, y un atrevido escote en la espalda.

Y complementó con unos tacones negros con detalles plateados en el centro, y una diadema extravagante en negro con detalles rosa.

Vestido con camisa y tacones de plataforma

También derrochó elegancia e incluso, impuso tendencias llevando un vestido largo con estampado de cachemira en blanco y negro con detalles azules.

Y combinó este vestido de tiras con una camisa en tono azul, y unos tacones de plataforma en tono azul y negro con brillos.

Le dio un toque mayor de estilo y clase con una bolsa pequeña Gucci, y su cabello lo llevó en una trenza baja y de lado.

Sarah regresará con todo el estilo para interpretar a Carrie

Pantalón holgado y blazer

También demostró que no todo son vestido y faldas, y llevó un pantalón holgado en tono verde oscuro, que llegaba por encima de sus tobillos.

Llevó esta pieza chic con una blusa blanca y complementó con un blazer en tono crema y stilettos de satén en azul con detalle plateado.

Además, agregó una bolsa pequeña también de satén en tono verde, y una flor azul en su blazer.

Jumpsuit de lino con capas y chaqueta floreada

También deslumbró con un espectacular atuendo de jumpsuit de lino con capas, que complementó con una chaqueta floreada oscura.

Para este atuendo optó por tacones de tiras finas, y un sombrero pequeño que le dio un toque chic a su look, llevando su melena suelta y con ondas perfectas.

Más de este tema

El elegante y glamuroso estilo de la hija de Sarah Jessica Parker a sus 12 años

Sarah Jessica Parker enseña cómo lucir más alta y estilizada a los 50 con elegante pantalón

Mr. Big está de vuelta y luce mejor que nunca: las primeras imágenes junto a Sarah Jessica Parker

Te recomendamos en video