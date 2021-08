El elegante y glamuroso estilo de la hija de Sarah Jessica Parker a sus 12 años

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más famosas y glamurosas de Hollywood, y a sus 56 años sigue deslumbrando con su estilo.

La actriz se encuentra grabando la nueva entrega de Sex and the City, y ha impactado con sus elegantes looks.

Por eso, sus hijas gemelas Tabitha y Marion han tenido de quien aprender en cuanto a moda se refiere.

Y es que desde pequeñas se han destacado por sus looks elegantes y sofisticados, con vestidos y sandalias.

La hija de Sarah Jessica Parker deslumbra con sus looks a sus 12 años

Hace unos meses Sarah Jessica Parker fue captada en las calles de Nueva York con su hija Tabitha, y la adolescente se robó las miradas con su atuendo.

La joven derrochó glamour y clase luciendo un vestido corto con estampado colorido, cuello redondo, y mangas con vuelos.

Llevó este delicado y fresco vestido con unas sandalias idénticas a las de su madre, con tacón bajo y en tono beige.

Su hermoso cabello lo llevó recogido en una cola baja, y fue junto a su mamá a su tienda de zapatos en Nueva York.

Allí probó otro estilo de sandalias con su look, unas plateadas con tacón más alto, y destalonadas.

Sin duda, las hijas de Sarah no tendrán problemas por falta de zapatos, pues su madre debe tener los más chic para ellas en su famosa tienda.

“Que linda su hija, tan hermosa como ella”, “Tabitha es muy delicada y elegante, tiene a la mejor mamá”, “son como dos gotas de agua, que lindas”, “muero con su vestido y sandalias, que fashion”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tabitha es la más unida con Sarah, pues hace un año, en medio de la pandemia, la adolescente era quien la acompañaba a su tienda, y ama estar con ella.

Por eso ha aprendido tanto de su glamuroso estilo, y ya se perfila como toda una fashionista como su famosa madre.

