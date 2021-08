Mr. Big está de vuelta y luce mejor que nunca: las primeras imágenes junto a Sarah Jessica Parker

Las grabaciones del reboot de Sex and the City continúan en las calles de Nueva York, y esta semana comenzó con una gran sorpresa.

Y es que ocurrió lo tan esperado por los fans, el actor Chris Noth, quien interpreta a Mr. Big estará en la nueva entrega.

Muchos se preguntaban por él, y ya se hacían a la idea de su ausencia en la entrega que llevará por nombre And Just Like That.

El regreso de Mr. Big a Sex and the City que emocionó a los fans

Pero, este lunes, se filtraron algunas fotos en Instagram donde se ve al actor de vuelta, y filmando junto a su gran amor, Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker.

En las fotos se ve al actor en medio de la calle con un elegante traje azul oscuro, con corbata en el mismo tono y camisa blanca, desatando suspiros en redes.

Chris estaba grabando junto a Sarah Jessica Parker quien también derrochó clase y elegancia con su look, con un bodysuit negro, una maxi falda ancha de lunares, y un tocado negro con stilettos en el mismo tono, y el cabello suelto.

Este es uno de los looks más elegantes que le hemos visto lucir a la celebridad en las grabaciones, y ha causado furor.

Aunque estaban grabando juntos, parece que las cosas entre Mr Big y Carrie no serán muy románticas, a juzgar por sus serias expresiones.

Y es que recordemos que la pareja finalmente se casó en la primera entrega de la serie, luego que él la plantara en la Biblioteca Pública de Nueva York, justo cuando estaba a punto de caminar hacia el altar.

Esto es lo que se sabe de la relación de Mr. Big y Carrie para el reboot

Pero, al parecer, en esta entrega su matrimonio llegó a su fin, así lo reportó Page Six, quien indicó que según un documento que se filtró, la pareja se encuentra en un complicado divorcio.

De hecho, ya hemos visto parte de las escenas de Carrie, junto a Miranda y Charlotte, donde posiblemente se esté desahogando y lamentando sobre este doloroso suceso en su vida.

Al parecer, la razón por la que terminó su matrimonio fue por discrepancias relacionadas en temas financieros.

Por lo que ahora Carrie está enfocada en su vida de soltera, sus amigas, y es locutora de un podcast.

