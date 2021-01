Sex and the city vuelve: confirman nueva temporada de la exitosa serie por HBO Max

Una nueva temporada de ‘Sex and the City’ fue confirmada por HBO Max, y la noticia ha llegado para alegrar nuestro 2021.

En estos nuevos capítulos veremos nuevamente a Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes, y Kristin Davis como Charlotte York, pero lamentablemente Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones no estará.

Será el servicio de streaming de Warner Media, HBO Max, quien estará a cargo de la producción que contará con 10 episodios, de 30 minutos cada uno, y también contará con las famosas actrices como productoras ejecutivas junto al histórico guionista Michael Patrick King.

“Y simplemente así…”, dice el tráiler publicado en las redes sociales de las actrices principales y deja ver que mostrará la vida actual de Carrie, Miranda y Charlotte, como mujeres ahora de 50 años en Nueva York.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo a través de un comunicado Sarah Aubrey, directora de contenido original en HBO Max.

Sarah Jessica Parker escribió junto al tráiler publicado desde su cuenta de Instagram “no pude evitar preguntarme… ¿Dónde están ellas ahora?”, y sin duda todos nos hacemos las mismas preguntas y no podemos esperar para ver los nuevos capítulos.

La famosa serie fue estrenada en 1998 y contó con seis temporadas, que llegaron a su final en el 2004, y luego pudimos disfrutar de dos películas, Sex and the City en 2008, y Sex and the City 2, en 2010.

El primer semestre del 2021 comenzará el rodaje de la nueva temporada, y estará localizado en la ciudad de Nueva York.

Esta histórica serie muestra la vida de cuatro amigas entre 30 y 40 años con problemas reales, que nos identifica a todas las mujeres, abordando temas como aborto, cáncer, vida laboral, sexualidad, y relaciones sexuales ocasionales.

"OMG no puedo esperar a verla", "ya quiero ver qué ha sido de la vida de estas fabulosas mujeres", "muero por ver la nueva temporada", "de las mejores series de la historia que emoción verlas de nuevo", "esas mujeres son lo máximo ya quiero verlas", y "lástima que Samantha no estará pero muero por ver cómo están ahora", fueron algunas de las reacciones en redes.

¿Qué pasa con Kim Cattrall?

Desde hace años ha circulado el rumor que la actriz tenía una mala relación con Sarah Jessica Parker, y en 2017 salió todo a la luz, cuando no quiso participar en la tercera película.

Y es que luego de anunciar que habría una tercera película, anunciaron su cancelación y Sarah escribió en su Twitter “Se acabó… no lo vamos a hacer. Estoy decepcionada, teníamos un guion precioso, divertido, desgarrador y con historia. No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener la experiencia, es más decepcionante para la audiencia que tanto ha esperado otra película”.

Ante esto, Cattrall se sintió aludida y ofendida, y dio una entrevista a Piers Morgan semanas después contando toda la verdad.

“Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, dijo de Parker y las demás actrices.

Y confesó “recuerdo claramente que tomé la decisión de no participar en el filme en diciembre de 2016 cuando recibí una llamada. Mi respuesta fue simplemente: ‘Gracias, pero no’. Lo saben desde entonces. No se trata de más dinero o más escenas. Se trata de una decisión muy poderosa en mi vida de terminar un capítulo y empezar otra”.

Y luego atacó a Parker. “Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias… Es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sexo en Nueva York, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido”.

