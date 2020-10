Los imperdibles trucos de moda que hemos aprendido de Emily in Paris y Sex and the city

Aunque muchos estén empeñados en tildar a Emily in Paris como "la nueva" Sex and the city, son dos series únicas que se inspiran en el poder femenino, la amistad y por supuesto, la moda.

Como tal, están más para disfrutarlas que para compararlas entre sí, por lo que le sacamos más provecho si solo observamos los mensajes que nos quieren transmitir, comenzando por sus fabulosas lecciones de estilo.

Tips que nos enseñó Sex and the city

Pionera e icónica, esta serie emitida entre 1998 y 2004 se centra en la vida de cuatro mujeres profesionales, apasionadas por la moda y en la búsqueda del amor, viven aventuras y son muy diferentes entre sí dando como resultado que muchas pueden identificarse.

De Carrie, por ejemplo, las fashionistas aprendieron el poder que tienen unos buenos zapatos. No solo a nivel visual, sino también la confianza que te imprimen y cómo tu look puede pasar de ser casual a estar lista para una gala.

Asimismo, la importancia de combinar muy bien las prendas puesto que esto es lo que nos va a permitir adaptar aquellas que quizás, de forma habitual, no tienen espacio en el armario, como una falda de tul.

Sarah Jessica Parker en Sex and the city. - Pinterest @honestmum

Por ejemplo Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, nos demostró cómo las faldas de bailarina pueden ser aptas para todas, con el solo hecho de generar un balance visual.

De otras de sus amigas, Miranda, aprendimos que las mujeres también pueden atreverse a llevar cortes y estilos masculinos, con mucha predominancia de trajes de sastre y blazers.

Miranda nos enseñó a llevar el estilo masculino y sobrio. - Pinterest

Algo que reforzó Samantha, la recordada empresaria, que nunca tuvo miedo en jugar con los colores más vivos y salirse de lo básico, para siempre llamar la atención con su sensualidad y tonos vibrantes, explicó Glamour.

¿Colores vivos? ¡Sí por favor! - Pinterest

La moda en Emily in Paris

Por su parte, Emily in Paris está entre lo más visto de Netflix puesto que su protagonista, Lily Collins, en combinación con Darren Star (productor) y Patricia Field (vestuarista), quienes participaron en Sex and the city, despertaron el morbo alrededor de ella desde que se dio a conocer la intención de su estreno.

Field tiene muy claro que la moda muchas veces debe tratarse de "inventar estos conjuntos que no son necesariamente algo que hayas visto antes, pero que aún tienen cierto interés", una fórmula que también repitió en el filme El demonio viste de Prada.

Es por esto que el atrevimiento, la osadía y diversión con nuestros propios looks es la mejor lección que podemos aprender. Se trata de estar seguras de nosotras mismas y orgullosas de lo que llevamos puesto.

Los looks más divertidos son puestos a prueba en Emily in Paris. - Instagram @emilyinparislooks

Conforme con InStyle, "todo lo que Emily usa es inesperado y un poco extraño pero funciona", lo cual nos invita también a crear con lo que te gusta: sombreros, bufandas, colores brillantes, estampados y más.

"Mire en su armario y saque diferentes piezas, y úselas de una manera que nunca antes las había usado", declaró la vestuarista al citado medio, añadiendo que deben ser prendas que no necesariamente funcionan juntas.

"Se trata solo de abrir tu mente a cosas nuevas y cerrar tu mente a los viejos hábitos, particularmente a lo que está de moda. El punto es verte de manera única. Pero, debes saber quién eres", dijo.

El segundo truco que define la moda de Emily in Paris para ella es utilizar siempre chaquetas y cinturones. La primera, le da forma a cualquier look mientras que la segunda opción es porque definen la silueta.

Chaquetas, cinturones y bolsos no pueden faltar en tus looks al estilo Emily in Paris. - Instagram @emilyinparislooks

Por supuesto, Emily Cooper, la especialista en marketing que le da vida a la historia, también conoce el poder de un buen bolso: "es diferente y llama la atención, causa impresión. También tienen que verse bien y funcionar con el atuendo", finalizó.

