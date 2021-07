Así de grandes están los hijos de Charlotte y Miranda en la nueva Sex and the City

El reebot de Sex and the City está cada vez más cerca y mientras lo esperamos, vemos una probadita de lo que será, en las fotos y videos que se filtran en redes de la grabación.

Nueva York es el escenario donde Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte), y Cynthia Nixon (Miranda), están grabando el reboot.

Ya las hemos visto a las tres en atuendos fabulosos y looks increíbles como las mechas de Sarah, y el cabello gris de Cynthia Nixon.

Cuánto han crecido las hijas de Charlotte en Sex and the City

Pero, ahora son los más jóvenes los que se robaron la atención, y es que las hijas de Charlotte York, Lily y Rose, y el hijo de Miranda Hobbes, Brady estarán en And Just Like That.

A través de las redes se filtraron fotos que muestran cómo lucen quienes eran solo unos niños cuando la serie terminó en el 2004.

En las imágenes se ve a Lily(Cathy Ang), y Rose(Alexa Swinton), convertidas en unas adolescentes, y llevando vestidos similares en tono crema, con estampados florales.

Rose llevaba además un gorro y una camiseta negra sobre el vestido, y complementó con unos tenis.

Por su parte, Lily, llevó el cabello recogido en un peinado muy elegante, y complementó con unos tacones como su madre en la ficción.

Así de grande está el hijo de Miranda

En la escena, grabada en la Escuela de Música de Manhattan, en el Upper West Side de Nueva York, también aparecía Harry (Evan Handler), quien es el esposo de Charlotte.

También pudimos ver cómo luce Brady Hobbes, interpretado por Niall Cunningham, quien era solo un niño la última vez que lo vimos, y ahora es un guapo adolescente.

En las fotos se ve al joven grabando con su madre en la ficción, Cynthia, luciendo muy elegante con pantalón azul oscuro y camisa negra de puntos.

Esto no solo nos hace sentir mucha nostalgia, al ver cuánto han crecido estos pequeños, también nos emociona mucho más, y no vemos la hora de poder disfrutar del esperado reebot.

