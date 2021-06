La nueva foto de las protagonistas de ‘Sex and the City’ que muestran cuánto han cambiado

La secuela de Sex and the City, la popular serie de los 90, está cada vez más cerca, y así lo demostró una foto que muestra a las protagonistas.

Las recordadas Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte), y Cynthia Nixon (Miranda), posaron juntas a más de 15 años del último episodio de la serie.

Instagram @sarahjessicaparker

Fue Sarah quien publicó la imagen que tanta nostalgia trajo a los fans, pues mostró cuánto han cambiado nuestras protagonistas preferidas y ya no podemos esperar a ver la secuela.

“Juntas de nuevo. Leyendo nuestros primeros episodios. Junto a todos los muchachos y nuestros miembros más nuevos del elenco. Como un helado”, escribió la famosa actriz.

De esta forma demostró que ya comenzaron a leer los guiones y a trabajar en la secuela que tendrá por nombre “And just like that” y será transmitida por HBO Max.

“OMG lucen fantásticas”, “no puedo esperar a ver la secuela”, “mis actrices favoritas”, “no será lo mismo sin Kim”, “las amo se ven espectaculares”, “esta foto me llena de nostalgia”, y “son perfectas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La imagen en la que se ven las tres actrices abrazadas, posando con una enorme sonrisa de estar juntas de nuevo obtuvo más de un millón de likes.

Y es que sin duda los años han pasado por ellas, es lo normal, pero se ven hermosas, poderosas y nos inspiran, trayéndonos los mejores recuerdos.

Lo que se sabe de la secuela de Sex and the City

La producción contará con 10 episodios, de 30 minutos cada uno, y también contará con las famosas actrices como productoras ejecutivas junto al histórico guionista Michael Patrick King.

“Y simplemente así…”, decía el tráiler con el que anunciaron la secuela, y dejaba ver que mostrará la vida actual de Carrie, Miranda y Charlotte, como mujeres ahora de 50 años en Nueva York.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo Sarah Aubrey, directora de contenido original en HBO Max.

Sarah Jessica Parker escribió junto al tráiler publicado desde su cuenta de Instagram “no pude evitar preguntarme… ¿Dónde están ellas ahora?”.

La famosa serie fue estrenada en 1998 y contó con seis temporadas, que llegaron a su final en el 2004, y luego pudimos disfrutar de dos películas, Sex and the City en 2008, y Sex and the City 2, en 2010.

