Sarah Jessica Parker enseña cómo lucir más alta y estilizada a los 50 con elegante pantalón

Sarah Jessica Parker es una de las actrices con mejor estilo y a sus 56 años sigue imponiendo tendencias.

Actualmente la celebridad se encuentra grabando el reebot de la famosa serie de los 90 y 2000 Sex and the City.

La nueva entrega llevará por nombre And Just Like That y está siendo grabada en Nueva York.

Durante las grabaciones la celebridad ha sido captada llevando diferentes looks, con los que ha impuesto tendencias y causa sensación este 2021.

Sarah Jessica Parker impone tendencias con pantalón elegante

Para una de las escenas de la serie, la actriz que interpreta a Carrie llevó un pantalón holgado súper elegante.

Se trata de una pieza corte alto, holgada, que llega arriba del tobillo, siendo una prenda perfecta para lucir más altas y estilizadas.

Y es que este tipo de pantalón, que deja ver parte del tobillo da una ilusión de mayor altura, ideal para las mujeres bajitas, y más si lo combinas con stilettos, como lo hizo la actriz.

Además, lució una blusa con escote asimétrico en tono blanco, con botones dorados, y complementó con un blazer oversize en tono crema.

Su cabello lo llevó suelto, con raya en el medio y liso, luciendo estilizada, hermosa y elegante.

Otros looks de la actriz en las grabaciones de Sex and the City

Falda corte A

La celebridad también derrochó elegancia con una falda corte A de cuadros en blanco y negro, ajustada en la cintura.

Además, combinó esta falda con una blusa blanca holgada que llevó por dentro, y complementó con un cárdigan crema, y tacones negros con tiras.

Vestido camisero

Sarah lució hermosa y sofisticada con un vestido camisero midi en tono fucsia, que llevó con un cinturón negro.

Este atuendo lo complementó con unos stilettos negros, demostrando su clase y estilo e imponiendo tendencias para mujeres de más de 50.

Jumpsuit y chaqueta

También demostró la versatilidad de su estilo llevando un hermoso y elegante jumpsuit en tono crema, que tenía unas capas.

Para darle un toque moderno y chic a su look llevó una chaqueta negra con estampado de flores, y un sombrero beige.

