El oscuro pasado de Drew Barrymore y su fortaleza para salir de los excesos

Drew Barrymore ha estado en el centro de atención desde que era pequeña y sin duda se ha convertido en una de las actrices más queridas de Hollywood.

Con su gran carisma y talento ha sabido mantenerse en la cima, expandiendo su éxito entre películas, series y emprendimientos propios.

Sin embargo, las cosas no siempre fueron color rosa para Drew y es que al iniciarse en la industria desde niña la llevó a tomar decisiones equivocadas que casi le cuestan la vida.

La actriz de Santa Clarita’s Diet compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram y en una de ellas aparece con el rockero Billy Idol. Esto revivió aquellas vivencias de los famosos en el el llamado Studio 54, uno de los clubs más exclusivos de Nueva York, frecuentado por las figuras más importantes del espectáculo en Estados Unidos y Europa.

Barrymoe tenía apenas 11 años cuando se colaba en las extravagantes fiestas de las celebridades que asistían a aquel lugar de perdición. Para cuando cumplió los 13 ya estaba tocando fondo o así lo reveló en una ocasión para The Guardian.

“Cuando tenía 13 años, ese fue mi momento más bajo. Saber que estaba sola de verdad. Esa sensación era horrible. Fue una época muy rebelde. Yo saldría corriendo. Estaba muy enfadada”, dijo.

Drew apareció en la pantalla grande en su primer papel importante a la tierna edad de seis años en la película de Steven Spielberg E.T. el extraterrestre. Desde entonces, se colocó en la mira de importantes directores y productores que quisieron catapultar su carrera.

Una familia rota y un pasado complicado

drew barrymore

Los reflectores no eran algo nuevo para Drew pues ella creció en una familia de artistas que también vivieron en los excesos. Su padre era el actor John Barrymore, era un alcohólico violento, mientras que su madre y mánager, Jaid Barrymore, nunca mostró ese instinto maternal para protegerla y guiarla en su ascenso a la fama.

Jaid Barrymore fue quien comenzó a llevar a su propia hija de apenas 9 años al famoso Studio 54. Drew comenzó a experimentar con las drogas y el alcohol, mientras su madre la animaba a salir con hombres famosos.

Sin importar lo brillante que pudo ser el principio de su carrera, para los 15, Barrymore estaba desempleada, a los 16 tuvo que ganarse la vida limpiando baños y a los 20 ya se había casado y divorciado dos veces.

“Realmente es una receta para el desastre. ¿Pero sabes qué es emocionante? Terminé a los 14 en una institución, en la lista negra, sin familia…”, dijo.

El renacer de Drew

Instagram

Tras verse sin trabajo y sumida en las adicciones y depresión, en la segunda mitad de los noventa, Drew tuvo una segunda oportunidad en los noventa que la llevó a convertirse en “la reina de la comedia romántica”.

“Necesitaba esa disciplina. Mi vida no era normal. Yo iba al colegio igual que el resto, pero mis circunstancias eran completamente diferentes. Había algo que era anormal dentro de mi vida y necesitaba que eso cambiase”, termina contando.

Con películas como The Wedding Singer, Ever After: A Cinderella Story y Never Been Kissed, la actriz se dio el respiro que tanto necesitaba. A principios de la década de 2000, protagonizó Los Ángeles de Charlie al lado de Cameron Diaz y Lucy Liu.

Instagram

En 2020, Barrymore debutó como hostal de su talk show The Drew Barrymore Show en el que entrevista a diferentes personalidades de la industria.

Ahora está disfrutando de las mieles del éxito como empresaria, manejando sus propias marcas de cosméticos hasta muebles para el hogar.

No es de extrañar que esté expandiendo su imperio minorista con una nueva línea de electrodomésticos de cocina, Beautiful Kitchenware, en colaboración con Made by Gather, incorpora tecnología moderna con un toque retro.

