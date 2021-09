Fotos de Cameron y Drew que nos enseñan que no hay que temerle al paso de los años

Drew Barrymore y Cameron Diaz han sido un gran ejemplo de lo que es una amistad verdadera. Las actrices son amigas desde hace muchos años y ambas han sido un pilar esencial en la vida de la otra para superar las adversidades de la vida.

Cameron estuvo con Drew cuando se divorció y también cuando sintió que no podría ser una buena madre estando sola. Mientras que Drew acompañó a Cameron cuando decidió retirarse de la actuación para enfocarse en formar una familia.

“Cameron y yo somos como hermanas, tenemos una relación casi fraternal que se fraguó hace muchos años y que sigue viva con la misma intensidad de siempre. A veces seguimos comportándonos como adolescentes cuando estamos juntas, vivimos alocadas aventuras y nos comportamos como dos niñas traviesas”, dijo para la revista Life & Style.

Ahora que las protagonistas de Charlie’s Angels pasan de los 40, se muestran más felices y plenas que nunca.

Recientemente Diaz compartió una fotograf7ía en la que aparece abrazada de Drew, luego de ser invitada a The Drew Barrymore Show.

“¡Me divertí mucho la semana pasada con mi mejor amiga, la tía Poo Poo, también conocida como @drewbarrymore en @thedrewbarrymoreshow! Gracias por invitarme”, se lee en la descripción.

Instagram/ Cameron Diaz

Aprendamos a dejar de temerle al paso de los años

La sociedad es muy buena para juzgarnos y ejercer presión sobre nuestra imagen y lo que somos. No es extraño sentirnos abrumadas cada vez que llega nuestro cumpleaños y recordamos que el reloj no se detiene.

Tanto Drew como Cameron han sido criticadas en varias ocasiones por descuidarse y dejar ver sus arrugas y patas de gallo. Mientras que algunos critican a las mujeres que intervienen su rostro para negar la edad, otros señalan a las que se dejan al natural por envejecer.

Es por eso que debemos de dejar de vivir tratando de cumplir con expectativas ajenas porque nunca le daremos gusto a nadie. Las personas siempre tendrán algo qué señalar por lo que la mejor forma de hacerlos callar es siendo felices a nuestro modo.

Es normal sentir cierta angustia por el paso de los años pero si algo no podemos detener es el tiempo así que ¿por qué no aprovechar al máximo y seguir explorando y divirtiéndonos?

Es momento de dejar de creer que “a cierta edad” tenemos que seguir un manual sobre cómo comportarnos y vernos. Así hayas llegado a los 40, 50 o más, tienes todo para seguir brillando.

Diaz y Barrymore no sólo nos han dado grandes lecciones sobre aceptar los cambios en nuestro cuerpo, también nos han enseñado que podemos seguir teniendo grandes ambiciones.

Mientras que Cameron decidió emprender su propio negocio de vinos llamado Avaline, Drew lo hizo con sus propias marcas de cosméticos hasta muebles para el hogar.

Sí, quizá ellas son famosas y puedan sacar un proyecto tras otro pero eso no significa que lo que tú has logrado sea menos válido. Todo lo que has logrado hasta ahora es prueba de lo fuerte y valiente que eres.

El secreto para dejar de ver el paso de los años como una condena es olvidarnos de la idea de “envejecer con gracia”. No tienes que verte de cierta forma ni tampoco tienes que cambiar para gustar. Aceptar nuestras manchas, arrugas y demás signos de la edad es liberador.

Es muy válido querer transformarte y cambiar aspectos de tu vida pero que todo lo que hagas sea por ti y para ti.

Priorizar la salud física y mental también es importante, así que haz lo que te haga sentir mejor. Así que es momento de dejar de hacer caso a lo que los demás esperan de una. Nadie quiere opiniones no solicitadas ni tampoco estar envuelta en dramas.

Más de este tema

Es momento de dejar de criticar las arrugas de Cameron Díaz (y de todas)

Lecciones de las famosas para dejar de preocuparte por el paso de los años

Cameron Diaz demuestra las ventajas de renunciar a las expectativas ajenas

Te recomendamos en video