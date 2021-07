Cameron Diaz demuestra las ventajas de renunciar a las expectativas ajenas

Cameron Diaz es una de las celebridades más herméticas del espectáculo; sin embargo; cada vez que aparece en público, es imposible no amarla.

Hace poco más de un año que actriz decidió recurrir a Instagram para compartir con los fans un poco más de su día a día y aunque se mantiene sin mostrarse demasiado personal, es innegable que se está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Sin saberlo, Cameron nos ha estado dando grandes lecciones sobre romper con las expectativas ajenas para dedicar tiempo a lo que realmente nos hace plenas.

Recientemente la actriz celebró el primer aniversario del vino Avaline, el cual lanzó durante la pandemia.

En un video publicado en su cuenta de Instagam, se puede ver la travesía que emprendió con su socia para encontrar la cosecha perfecta y crear un vino versátil y con gran personalidad.

El vino Avaline presenta dos variedades, blanco y rosado y gracias al estilo de vida saludable que lleva la actriz, se trata de un producto con propiedades orgánicas, veganas y sin aditivos.

La favorita de Hollywood

Diaz siempre fue uno de los rostros más bellos de Hollywood pero su carisma y talento histriónico fueron lo que la llevó a ser la protagonista favorita de las comedias románticas.

Desde una comedia irreverente como La Máscara hasta una cinta llena de acción com Los Ángeles de Charlie, ella demostró tenerlo todo para triunfar en las grandes ligas.

Otras películas por las que es conocida son The Holiday (2006), Knight & Day (2010), The Green Hornet (2011), Bad Teacher (2011), The Other Woman (2014) y Annie (2014), todas tan diferentes entre sí.

La actriz dejó claro que no quería encasillarse en un género y también demostró su talento para el doblaje al darle vida a la princesa Fiona en la saga de Shrek de 2001a 2010.

Ha sido cuatro veces nominada al premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) y There’s Something About Mary (1998).

En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

El inesperado retiro de Diaz

Mientras que muchos daban por hecho que Diaz seguiría por años en la industria, en 2018 anunció que se retiraría, pues se sentía demasiado abrumada y quería enfocarse en su vida personal.

Diaz estuvo involucrada en algunos altercados que terminaron por hartarla de la vida pública. Durante su noviazgo con el cantante Justin Timberlake, acusó a los paparazis de haberles tendido una emboscada, por lo que le arrebataron la cámara en defensa propia.​

En febrero de 2007 demandó a American Media Incoporated por difamación, después de que el National Enquirer anunciara que estaba engañando a su entonces novio Justin Timberlake con un productor de televisión. Finalmente la revista se disculpó y reconoció que la historia no era cierta.​

Una vida lejos de los reflectores

Para Cameron Diaz, alejarse de los reflectores ha sido una decisión que la ha llevado a cumplir otros sueños que quizá no habría podido alcanzar estando bajo las exigencias de una industria llena de presiones ajenas.

A principios de 2020, la actriz sorprendió con la noticia del nacimiento de su primer bebé. Ella nunca se dejó ver embarazada ni había hablado antes de sus intenciones con respecto a la maternidad pero su relación el músico Benji Madden le ha dado una nueva perspectiva de vida.

“En los últimos siete meses, he entrado en la mejor fase de mi vida: ¡la maternidad! Así que todo ha sido sobre mi hogar y mi familia. Y estoy tratando de participar de manera reflexiva en la conversación más amplia e importante en la que nuestra sociedad se encuentra actualmente involucrada ”, dijo.

Además del lanzamiento de su vino, la actriz ha lanzado varios libros como parte de su proyecto de vida lejos de la actuación. “Ama Tu Cuerpo: El Poder, La Fortaleza y La Ciencia Para Lograr Un Cuerpo Sano y Maravilloso” (2013) y “The Longevity Book” (2016) son algunos de los títulos que ha lanzado acompañada por especialistas en diversos temas.

Más de este tema

Es momento de dejar de criticar las arrugas de Cameron Díaz (y de todas)

Cameron Diaz demuestra que una mamá hace todo por la felicidad de sus hijos

Cameron Diaz nos recuerda el placer de disfrutar un buen vino

Te recomendamos en video