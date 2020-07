Cameron Diaz nos recuerda el placer de disfrutar un buen vino

Cameron Diaz es una de las celebridades más herméticas del espectáculo; sin embargo; cada vez que aparece en público, es imposible no amarla.

Desde hace unos meses, la actriz decidió recurrir a Instagram para compartir con los fans un poco más de su vida, aunque sin mostrarse demasiado personal.

Eso sí, en esta ocasión no pudo contenerse y reveló su más reciente proyecto: un vino llamado Avaline.

La actriz, de 47 años, lanzó una nueva marca de vino con su amiga, la empresaria Katherine Power. El vino Avaline presenta dos variedades, blanco y rosado, que son orgánicas, veganas y sin aditivos.

“He disfrutado el vino durante muchos años y nunca lo cuestioné. Ni una sola vez. De hecho, pensé que era la opción de alcohol más responsable porque estaba hecha con uvas fermentadas. Pero no tenía idea del proceso", reveló Díaz en un comunicado de prensa.

¿Su intención? Elaborar un vino lo más orgánico posible, sin aditivos y sin perder el sabor.Avaline Rosé proviene de Francia y presenta notas de melón y ralladura de cítricos.

La actriz expresó lo placentero que es poder sentarse un momento para disfrutar de un buen vino. No hay nada como servirte una copa y darte un respiro del mundo.

"¡Presentamos @avaline! 🌟 Siempre he creído que la clave del bienestar es el equilibrio. Creating️ Crear un vino limpio que esté lleno de bondad natural y libre de docenas de extras no deseados y no revelados me ayuda a encontrar ese equilibrio cuando estoy disfrutando de una copa de vino. Es el vino en estado puro, creado para aquellos que abrazan el placer de toda una vida y un enfoque relajado para el bienestar. 🍷✨ Enlace en bio. Saludos a eso! CD #avaline", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Diaz siempre fue uno de los rostros más bellos de Hollywood pero su carisma la convirtió en la protagonista favorita de las comedias románticas. A pesar del éxito, ella decidió alejarse de los reflectores pues se sentía demasiado abrumada y quería enfocarse en su vida personal.

SIn duda Cameron se ha convertido en una inspiración para muchas, no sólo por el gran legado de películas que tiene sino porque nos ha recordado la importancia de amarnos y de hacer tiempo para consentirnos.

Nada se compara a esa explosión de sabor en el paladar; nos da un momento para contemplar los momentos más simples de la vida. Sí, el vino es considerado una bebida sofisticada y hasta cierto punto pretenciosa pero alguien que disfruta de este, sabe que no se trata de presunción o lujo sino de gozo.

Así que si eres como Cameron, sabes que no hay nada como llegar a casa después de un día estresante para servirte una buena copa, poner un poco de música relajante y ponerte a leer un libro o simplemente sentarte a respirar. ¡Una delicia!

