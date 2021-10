Outfits con los que han criticado a Adamari López pero ella siguió brillando

Adamari López es una nueva mujer y para confirmar esto solo hace falta revisar sus redes sociales pues en ellas, la presentadora de Hoy día derrocha alegría y confianza en sí misma luego de someterse a una transformación fíica que la dejó con 10 kilos menos.

Con este amor propio renovado, la boricua se atrevió a experimentar con su estilo, probando colores atrevidos, prendas ceñidas y escotes, lo que no le sentó bien a muchas personas que empezaron a criticarla.

Adamari López está reinventándose de adentro hacia afuera.- Instagram @adamarilopezt-

Entre los malos comentarios más frecuentes abundan aquellos que señalan que la también protagonista de Gata Salvaje no tiene “la edad” para vestirse de esa manera, pues una mujer de 50 años, “no debería” lucir tan sexy.

Ella se siente hermosa y no tiene miedo de jugar con la moda.- Instagram @adamarilopezt.

Asimismo, otros afirman que “desde que bajó de peso solo quiere mostrar y no es necesario”, “ahora se cree una jovencita”, “no ha aprendido a vestirse” y “alguien que le diga que rebajar la hace lucir más arrugada”, de acuerdo con MSN.

Pero Adamari López ha hecho caso omiso a las críticas y sigue fiel a su estilo

Eso lo demostró en su reciente participación en los premios Latin Billboard con un vestido de transparencias y abertura en la pierna, que hasta fue señalado por el estilista Jomari Goyso.

“El primer look fue como para distraernos y seguir apoyando a la industria de las extensiones”, dijo. Sobre su segundo look de la noche afirmó que parecía “una novia recién casada y lista para brillar”, algo a lo que ella no respondió.

Pese a esto, Adamari López recibió cientos de elogios de sus fans y se le vio radiante en la ceremonia, tal como siempre aparece en el programa de Telemundo, siempre buscando encontrar su mejor versión.

