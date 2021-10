Los tatuajes de Billie Eilish comprueban que ya no es una niña

Billie Eilish comenzó su carrera a muy temprana edad, por eso muchos la recuerdan como una adolescente. Sin embargo después de varios años en la industria musical y miles de conciertos sold out a nivel mundial, la artista ha crecido y madurado ante los ojos del público. Prueba de esto son los tatuajes que ahora presume con orgullo.

Billie Eilish presume sus nuevos tatuajes

El primer tatuaje que se conoce de Billie, se hizo el 27 de enero del 2020, un día después de haber ganado varios premios Grammy. En ese momento ella tenía 18 años.

Se trató de su nombre Eilish en letras góticas en la mitad de su pecho. Su nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O’Connell.

Este diseño nunca lo ha mostrado de manera pública y en una entrevista con Vanity Fair dijo que sus fans nunca verían este tatuaje.

Su segundo tatuaje se trató de un dragón en su muslo derecho, el cual se hizo en noviembre del 2020, pero debutó de manera pública en mayo de 2021, cuando apareció en la revista British Vogue usando ropa interior.

El tatuaje también fue visible en el Met Gala 2021, cuando Billie Eilish usó un vestido rojo con abertura en la pierna que dejaba ver su diseño.

Durante el estreno de la nueva película de James Bond ‘No time to die’, la cantante presumió su nuevo tatuaje. Se trata de un hada en su mano izquierda que sobresalió por debajo de su manga larga y que rápidamente fue captada por sus fans.

Los tatuajes de Billie no son la única transformación que ha tenido en el último año, pues recientemente dejó de lado su look de niña rebelde para dar paso a un look más maduro.

Billie Eilish asistió al Met Gala 2021 y sorprendió a todos con su nueva imagen. La cantante dejó atrás su estilo alternativo de colores neón para mostrar un estilo más clásico, similar al de Marilyn Monroe. A continuación te mostramos cómo ha sido la transformación de la famosa y cómo conquistó la noche más importante de la moda.

La intérprete de ‘Your power’ usó un vestido de tul color rosa de Oscar de la Renta, inspirado en el vestido que Marilyn Monroe usó para asistir a los Oscar 1951.

De acuerdo con la directora de estilo de Vogue Dena Giannini, Billie siempre había querido usar un enorme vestido de gala con un corset, inspirado en las Barbies que tenía cuando era niña.

Para darle su sello, quería que fuera en un color neon. Sin embargo después de teñir su cabello de rubio y protagonizar la portada de British Vogue, su estilo evolucionó.

Tras platicar con los directores creativos de Oscar de la Renta, se acordó en crear algo diferente para Billie. Siempre y cuando la marca cumpliera con una petición especial de la cantante.

