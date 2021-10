Así lucen las actrices de ‘Chicas pesadas’ a 17 años del estreno de la película

En 2004 se estrenó una de las películas que marcó a toda una generación: Chicas pesadas, que contó en su elenco con actrices que en ese momento fueron impulsadas a la fama y hoy son referencia, como Lindsay Lohan, Amanda Seyfriend y Rachel McAdams.

El guión, escrito por la humorista Tina Fey, se centró en Cady, una joven que tras pasar gran parte de su vida en África, deberá enfrentarse a la vida en un típico instituto americano, en especial, porque entablará amistad con las chicas populares, y más temibles, del lugar.

Ellas le pondrán la vida de cabeza, hasta que decide devolverles un poco de su propia ‘medicina’, lo que desencadena sucesos divertidos y dramáticos que la vuelven imperdible para todos los cinéfilos.

Así lucen las actrices de Chicas Pesadas

Cady Heron (Lindsay Lohan)

Lindsay Lohan en la película (izq) y en la actualidad (der).- Pinterest.

En 17 años, cada una de ellas ha hecho su propio camino. Por ejemplo, la protagonista del filme, Lindsay Lohan, tiene años apartada de la actuación después de sufrir problemas de adicciones y excesos que requirieron su paso por rehabilitación.

Tal como informó Efe, podría regresar en unos meses de la mano de Netflix en una cinta navideña de la que no se tienen mayores detalles. Hace un año, Lohan publicó la canción Back to Me, que supuso su regreso a la música.

Regina George (Rachel McAdams)

Rachel McAdams en la película (izq) y en la actualidad (der).- Pinterest.

Por su parte, Rachel McAdams sí se embarcó en grandes proyectos cinematográficos que la catapultaron al estrellato como El diario de Noah o Cuestión de tiempo.

Incluso, se ganó una nominación al Oscar por Spotlight y desde entonces se mantiene activa en varios e importantes proyectos.

Karen Smith (Amanda Seyfriend)

Amanda Seyfried en la película (izq) y en la actualidad (der).- Pinterest.

Otras de las queridas actrices de Chicas Pesadas, es esta estadounidense de 35 años que triunfó y ganó gran fama gracias a las cintas Querido John, Mamma Mia! y Cartas a Julieta.

El año pasado interpretó a Marion Davies en Mank, actuación que fue nominada a los premios Oscar como mejor actriz de reparto.

Gretchen Wieners (Lancey Chabert)

Lancey Chabert en la película (izq) y en la actualidad (der).- Pinterest.

De acuerdo con En cancha, sigue vigente en la actuación aunque no ha tenido grandes papeles, algunos de ellos fueron Eliza Thornberry de Los Thornberrys y a Meg Griffin en la primera temporada de Padre de familia.

