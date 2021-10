Jennifer Lawrence presume su baby bump en la marcha de las mujeres

Jennifer Lawrence reapareció después de la confirmación de su embarazo para apoyar una buena causa. La actriz de ‘Los juegos del hambre’ participó en la marcha de las mujeres el pasado 2 de octubre junto a su amiga Amy Schumer.

A través de sus redes sociales, Amy Schumer compartió fotografías desde la marcha de las mujeres junto a Jennifer Lawrence, quien presumió su baby bump mientras usaba un vestido a cuadros blanco y negro con una chamarra de denim.

La comediante escribió:

“Yo no tengo útero y ella está embarazada pero estamos en la marcha de las mujeres para pedir aborto legal para las mujeres.”

Por su parte Jennifer sostenía un cartel que decía: “Las mujeres no pueden ser libres si no tienen control sobre sus cuerpos.”

Lawrence se encuentra esperando su primer bebé junto a su esposo Cooke Maroney, con quien ha estado casada desde octubre del 2019.

Jennifer y Amy han sido amigas por varios años y ambas han usado su plataforma para hablar sobre los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho al aborto. Su aparición en la marcha sucedió después de que sucediera un tiroteo en la organización Planned Parenthood.

En una entrevista con Glamour, Jennifer habló de la importancia del aborto legal.

“Amy es la persona más sensible que conozco, esta mañana la vi y estaba llorando, acababa de ver la noticia sobre el tiroteo. Es horrible, no es solo un ataque hacia el aborto, es un ataque contra las mujeres… Mi mamá era muy religiosa conmigo cuando era joven y no habría podido tener acceso a anticonceptivos ni las cosas que necesitaba como una adolescente normal creciendo en una casa de Dios.”