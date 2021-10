Publican fotos prohibidas de la hija de Sophie Turner y Joe Jonas y los fans salen a su defensa

Sophie Turner y Joe Jonas han cumplido su sueño de formar una familia con la llegada de su primogénita, Willa Jonas, el 22 de julio de 2020.

La pareja siempre hizo todo lo posible por mantenerse alejados del ojo público pero la sed de los paparazzis por conseguir la exclusiva, hizo que fotografías de la actriz embarazada circularan por redes sociales sin poder hacer nada.

Con el nacimiento de su hija, Sophie dejó algo muy claro: su hija no sería un espectáculo.

Los famosos saben que su trabajo hace que su vida pase a ser más pública sin embargo, no significa que sea una invitación para exponer a los niños.

Recientemente unas fotografías de la pareja dando un paseo con su hija, fueron difundidas en redes sociales. De inmediato los fans publicaron mensajes en defensa de la pequeña.

“Por favor, quiten esta foto. Si quieren la cobertura, al menos difuminen la cara del bebé o pongan un emoji o algo para cubrir su rostro”. “Ellos ya han dicho una y otra vez que no quieren la cara de su hija en Internet. por favor difuminen la cara de Willa o quiten esta foto”. “¡Sophie no quiere que publiquen fotos de su hija, ¿por qué no lo entienden?”, expresaron.

Tanto Sophie como Joe han hecho todo lo posible porque los paparazzis no capten el rostro de Willa.

April 25th: Joe Jonas, Sophie Turner and their daughter Willa spotted out in Los Angeles, CA. (via Daily Mail) pic.twitter.com/6PnQlWAKg2 — JBN Media (@jbrosnews_media) April 26, 2021

📸09.25| Joe Jonas and Sophie Turner spotted with daughter Willa in New York! pic.twitter.com/wlQJ2qb8qU — Joe Jonas Updates 💭 (@jonasjoeupdates) September 26, 2021

Pero pareciera que se ha convertido en un deporte para aquellos que están detrás de la lente.

En mayo de 2021 una serie de fotografías de la pareja dando un paseo con la pequeña Willa invadieron el Internet, El rostro de la menor quedó expuesto frente a todos pero los fans tomaron acción y ayudaron a ocultar las imágenes, haciendo que el algoritmo de las redes sociales mostrara otra cosa si alguien buscaba el nombre de la niña.

QUE BONITA LA HIJA DE SOPHIE TURNER Y JOE JONAS

WILLA



Verdad que si? (Cambien de foto pa que salgan otros resultado) pic.twitter.com/54KpskGAkK — La morra fanatica 🚀 (@RebexJonas) May 12, 2021

Sophie no se quedó callada y de inmediato hizo un llamado de atención a quienes difundieron las imágenes de su hija.

“Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y de mí y solo quiero decir que la razón por la que no estoy publicando fotos de ella y asegurándome de que podemos evitar a los fotógrafos a toda costa es porque no quiero que esas imágenes circulen por ahí”, afirmó.

“Ella es mi hija. Ella no pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y muy disgustada, por eso quiero pedirles respetuosamente a todos esos paparazzi que dejen de seguirnos para sacar fotos y, especialmente, imprimirlas”, reclama.

“Es repugnante y no tienen mi permiso”, concluyó.

No importa qué tan famosa sea una celebridad, al final los niños pequeños no son parte del show. Mientras que algunos famosos aceptan mostrar el rostro de sus pequeños, otros prefieren mantenerlos completamente fuera del ojo público y cuando llegan a aparecer con ellos, cubren su imagen con emoticones.

Actualmente existen leyes que protegen la privacidad de los niños en Internet. Leah Plunkett, experta en leyes de privacidad digital y autora de Sharenthood: Why We Should Think Before We Talk about Our Kids Online, cuando se trata de compartir imágenes de menores hay que tomar en cuenta qué datos se pueden extraer, usar y reutilizar y dañar su integridad. Siempre hay riesgos de cualquier fin ilícito (pornografía infantil) o la usurpación de identidad del menor.

