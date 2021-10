Rebel Wilson en pantalones de cuero y abrigo crema tiene un look elegante para el otoño

Rebel Wilson no podría estar más orgullosa de todo lo que ha alcanzado tras más de un año y medio dedicada a convertirse en la versión más saludable de sí misma.

Con una ardua rutina de ejercicios, alimentación balanceada y abordando la parte emocional en su “año de la salud”, la actriz perdió más de 30 kilos y se convirtió en un ejemplo de superación.

“No se trataba de perder una cantidad determinada de peso, aunque me puse una meta original de 75 kilos para poder tener algo tangible en lo que trabajar”, expresó recientemente al respecto al podcast The Weekend Briefing.

“Pero no se trata de un número o una talla de vestido, ni nada por el estilo”, agregó. “Se trataba simplemente de ser la versión más saludable de mí y dediqué todo el 2020 a hacerlo, y estoy orgullosa de mí misma”.

Ahora, la productora de 41 años no solo está contenta con sus cambios. Además, se siente muy a gusto con su figura y lo demuestra llevando looks en los que presume su silueta con elegancia.

Tal como el sofisticado outfit perfecto para el otoño que llevó para asistir a una fiesta privada en Los Ángeles este jueves 30 de septiembre.

Rebel Wilson luce elegante en osados pantalones de cuero para el otoño

De acuerdo a Daily Mail, la comediante fue captada en su llegada al sitio de la celebración luciendo sensacional en un distinguido y sexy estilismo dicromático que le sentó de fantasía.

La australiana presumió su delgada figura en una ajustada blusa negra con discreto escote pico y un par de ceñidos pantalones de cuero a juego; una prenda moderna y osada en tendencia para la temporada.

Rompió con la monocromía del sencillo ensamble negro, el color predilecto para estilizar la silueta, con una pieza indispensable esta época: un elegante abrigo midi en color crema.

La prenda perfecta para enfrentar los días de otoño con estilo presentaba botones dorados y Rebel la llevó abierta para dejar a la vista su atuendo minimalista debajo.

Completó el fabuloso outfit con un par de zapatos puntiagudos con tacón sensato en gamuza negra, ideales para lucir elegante y esbelta, pero sin sacrificar la comodidad.

En cuanto a su beauty look, Wilson derrochó belleza con su cabellera rubia suelta y alisada con volumen y un maquillaje suave que realzó la luminosidad de su rostro sonriente.

En las imágenes de su llegada a la fiesta, la artista se mostró de excelente humor al bajar de su auto, comprobando una vez más que no solo se ve espectacular, también se siente de esta manera.

Las lecciones de Rebel con su atuendo en dos tonos

Con esta salida, aparte de demostrar que está atravesando el mejor momento de su vida, Rebel Wilson dio varias lecciones de estilo.

En primer lugar, nos recordó que si hay un binomio de colores infalible para vestir con elegancia es el blanco y negro. Este último, a su vez, en un look total nos hace lucir más estilizadas.

Asimismo, demostró que unos atrevidos pantalones de cuero pueden protagonizar una apuesta de moda sofisticada tan bien como un pantalón sastre si se acompaña de las piezas adecuadas.

De igual forma, enseñó el poder de un abrigo para elevar todo un traje a la distinción. En especial en otoño, cuando es un básico absoluto.

Por último, si combinamos todas estas claves como ella, se logra un atuendo rompedor tan minimalista como distinguido para atrapar todas las miradas por las razones correctas.

