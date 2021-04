7 veces que Rebel Wilson demostró que no necesitas tener cierto tipo de cuerpo para sentirte sexy

Rebel Wilson ha sido una de las actrices más populares de los últimos meses debido a la increíble transformación que vivió durante el 2020.

Si te has mantenido al día con su cuenta de Instagram, entonces has sido testigo de ese viaje tan inspirador que ha tenido con su pérdida de peso. Y es que más allá de sólo reducir tallar, la estrella de Perfect Pitch ha demostrado que lucir sexy no es cuestión de tallas sino de actitud y una buena salud.

Wilson ha compartido con los fanáticos su progreso con publicaciones que detallan su rutina de ejercicios, cambios en la dieta así como consejos de motivación.

Recientemente Wilson publicó un par de fotografías en sus historias de Instagram en donde aparece luciendo un juego de lencería muy sexy.

A sus 41 años la actriz dejó claro que si quiere verse sexy, entonces debe sentirse sexy. “Glamorosa en el set de hoy”, escribió, rompiendo el mito de que necesitas tener “cierto tipo de cuerpo” para ponerte algo que deje tus curvas al descubierto.

Instagram/ Rebel Wilson

No es la primera vez que la estrella publica una selfie de este estilo. A principios de año la estrella sorprendió con una instantánea en bragas.

“Estaré en cama a las 9 p.m”, se lee en la imagen. Y es que Rebel también nos ha enseñado la importancia de mejorar nuestros hábitos todos los días para sentirnos y vernos mejor.

“Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?”, fueron sus palabras con las que comenzó a reflejar pequeños grandes cambios en su cuerpo.

La actriz publica poco a poco en sus historias aquellos momentos en los que alcanza sus objetivos. “¡Alcancé mi meta con un mes de sobra!” Wilson subtituló una foto de una báscula, que decía 74,6 kg.

“Aunque no se trata de un número, se trata de estar saludable, necesitaba una medida tangible para tener como meta y eso era 75 kg (165 libras)”, escribió en una ocasión.

Wilson también ha recurrido a Instagram para responder las preguntas de los fanáticos. La actriz siempre aprovecha para compartir sus consejos de dieta y acondicionamiento físico que le funcionaron aunque no deja de señalar lo importante de acudir a un especialista.

Para lograr sus objetivos, Wilson siguió una dieta mayoritariamente alta en proteínas y, según los informes, se ejercitó seis días a la semana con una combinación de HIIT (entrenamiento en intervalos de alta intensidad), movilidad y pesas.

El tamaño o la forma no definen tu salud

Nuestro cuerpo es nuestro hogar, nuestro templo. Parece un cliché pero así como la casa de todos se ve diferente, también lo es el cuerpo de todos y eso es algo que se debe celebrar y respetar.

El peso no necesariamente muestra salud y depender de lo que dice una báscula para determinar tu estado en realidad puede no ser saludable.

Instagram

“He alcanzado mi meta incluso con un mes de antelación. Aunque esto no va del número de kilos, sino de estar sana. Pero necesitaba una cifra tangible para marcarme como meta y esa ha sido la de 75 kilos”, escribió a finales del 2020.

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos. Se centra en la imagen de una persona y evalúa su peso, la forma y el tamaño de su cuerpo por encima de su bienestar.

Rebel nos ha enseñado que la paciencia y la tolerancia son clave en cualquier transformación. No es algo que pase de la noche a la mañana sino que requiere de esfuerzo y compromiso.

“Todo el mundo tiene 45 minutos en algún lugar y tampoco tiene por qué ser una agotadora sesión de sudor”, dijo. “Incluso podría ser simplemente un paseo”.

Más de este tema

Rebel Wilson nos enseña a no conformarnos con cualquiera

Rebel Wilson muestra su progreso con su pérdida de peso en su más reciente selfie

Rebel Wilson fue secuestrada y habla de la terrorífica experiencia

Te recomendamos en video