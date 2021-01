Rebel Wilson fue secuestrada y habla de la terrorífica experiencia

Rebel Wilson ha sido una de las actrices más populares del último año debido a la increíble transformación que vivió durante su año de la salud en 2020. Sin embargo algo que pocos saben, es que a pesar de su personalidad relajada y su sentido del humor, la actriz vivió una experiencia traumática que cambió su vida, se trata de un secuestro que sufrió mientras estaba en África y del cual nunca habló hasta ahora.

Rebel Wilson narra por primera vez su secuestro en África

De acuerdo con el diario The Sun, la actriz reveló durante las grabaciones del programa Straight Talking que había sido secuestrada en Mozambique, cuando Ant Middleton le preguntó cuál había sido el momento más terrorífico de su vida.

Rebel se encontraba pasando por un área rural en un camión cuando fue interceptada por otro vehículo, personas armadas salieron de él y les ordenaron que subieran. Los secuestradores los llevaron a una casa en el medio de la nada y los mantuvieron cautivos sin que ellos supieran qué pasaría. Aunque esto puede sonar como la peor pesadilla de cualquier persona, la famosa recuerda haber mantenido la calma durante la crisis e incluso dijo que se convirtió en la líder de su grupo.

En la plática recuerda que los sentaron y ella de inmediato le dijo a las personas con las que iba que se tomaran de los brazos, ya que temía que los secuestradores intentaran llevarse a las chicas durante la noche, por suerte esto no sucedió .

Afortunadamente no los lastimaron y fueron liberados al día siguiente. Rebel recuerda que simplemente les dijeron que su camión ya estaba listo y que se fueran. Su grupo subió al camión y horas después atravesaron la frontera con Sud África Aunque no está segura de la razón por la cual los capturaron, piensa que es posible que se tratara de una operación para transportar droga de manera ilegal. La actriz no reveló exactamente cuándo había sucedido el altercado.

Middleton estaba sorprendido con la historia de Rebel, pues pensaba que iba a decirle algo más común, como que se había encontrado con una araña o una serpiente, después intentó aligerar el momento diciendo que debía tener su propia película de acción. La entrevista fue llevada a cabo en las playas de México, donde además la famosa pudo pasar unos días de vacaciones junto a su novio y su hermana disfrutando del mar.

Actualmente la famosa se encuentra en Australia, su país natal, donde ha estado ejercitándose con ayuda de su entrenador personal, después de haber pasado dos semanas en un retiro en Austria, donde realizó actividades como reflexología nasal, entrenamiento funcional, exámenes médicos, caminatas por el lago, masajes, yoga y sesiones de osteopatía, lo cual le ayudó a bajar 7 kilos.

Tras un año de esfuerzos para alcanzar los 75 kilos, Rebel ha dedicado los últimos meses ha disfrutar de los frutos de su trabajo. A pesar de que no ha dejado de ejercitarse ni comer saludable, ahora puede regresar a trabajar y a disfrutar de una rutina más relajada, así lo demostró a través de redes sociales donde publicó fotografías de su regreso al set de grabaciones.

Aunque aún no ha revelado de qué se trata este nuevo proyecto, ha dejado ver algunas imágenes usando ropa deportiva ajustada dentro de un gimnasio, así como videos usando un glamoroso vestido fucsia con flecos rojos, con el cual presume su nueva silueta.

