Rebel Wilson nos enseña a no conformarnos con cualquiera

Rebel Wilson ha sido una de las actrices más populares de los últimos meses debido a la increíble transformación que vivió durante el 2020. Sin embargo ahora ha dado mucho de qué hablar debido a que anunció la ruptura con su novio Jacob Busch.

Aunque muchos la han cuestionado por el poco tiempo que estuvo con él tras hacer público su noviazgo, la actriz nos ha dado una gran lección de amor propio.

La pareja se separó después de menos de un año de salir y la razón es que no era "el indicado", según revelaron fuentes cercanas a Rebel.

"Jacob era un tipo increíble, pero no para ella a largo plazo", afirmó la fuente a la revista People el martes 2 de febrero. Por otro lado, la estrella de Pitch Perfect compartió una foto con un vestido de mezclilla y un cárdigan amarillo frente a un tráiler en la plataforma de redes sociales con la descripción:"Hay muchas cosas en mi mente … aghhhhhh … # chica soltera rumbo al Super Bowl".

Y es que cuando estás con alguien a quien crees amar pero no lo suficiente como para sentirte segura, pasan muchas cosas. Por un lado, puede ser que estés llenando un vacío y que esa persona se atravesó en el momento justo. Por otro, puede que sólo estés tratando de cumplir con expectativas ajenas, sin entender realmente qué es lo que quieres.

Cuando estás con alguien y te das cuenta de que "no es el indicado", lo mejor es salir de ahí.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja en la Gala de Salud Planetaria del Príncipe Alberto en Mónaco y posó junto a Kate Beckinsale y Helen Mirren.

Wilson le dijo a E! News que comenzó a salir con Busch antes de comenzar con la pérdida de peso. "No es como si de repente perdiera peso, y luego piensas, oh, tienes un novio atractivo, así no es como funciona. Este chico me gustó de 100 kilos y ahora de 75 kilos, solo quiero aclarar eso”.

Nos hemos vuelto muy buenos para conformarnos cuando de amor se trata. Nos quedamos con la primer persona que nos habla bonito o que nos promete el cielo y las estrellas pero llega un momento en el que nos damos cuenta de que no es lo que esperábamos; de que las palabras no pasan a la acción o que quizá, los planes y la visión a futuro son completamente diferentes. Como sea, es un golpe duro y saber enfrentarlo con la cabeza en alto es de valientes.

Aunque las causas completas sólo las sabrán ellos, el hecho de decir que "no era el indicado" es un recordatorio de muchas cosas:

Que merecemos un amor que nos motive a seguir adelante cuando es demasiado difícil dar un paso más, no uno que aparezca y desaparezca y te haga dudar. Que merecemos a alguien que elijamos y que nos elija todos los días porque ambos queremos estar con el otro y con nadie más.

Los amores incompletos dejan grandes vacíos y terminan estancándote.

Pero hasta que no entiendas tu verdadero valor y lo que mereces, no podrás encontrar ese amor completo. Todos pasamos por malas relaciones, es parte de crecer pero una vez que te des cuenta de a quién buscas, dejarás de conformarte con amores a medias.

Tras un año de esfuerzos para alcanzar los 75 kilos, Rebel ha dedicado los últimos meses ha disfrutar de los frutos de su trabajo. A pesar de que no ha dejado de ejercitarse ni comer saludable, ahora se ha enfocado en sus proyectos personales.

Durante una aparición en el programa The Drew Barrymore Show, Rebel dijo que cumplir 40 años jugó un papel importante en su nuevo estilo de vida.

