Rebel Wilson demuestra que se pueden llevar vestidos cortos de manera espectacular sin importar la talla

Cuando se trata de Rebel Wilson, inmediatamente se nos viene a la cabeza sus hilarantes actuaciones en diversas películas de comedia, pero también es caracterizada por tener una gran seguridad con su figura ya que siempre logra lucir de manera exitosa todo lo que usa, desde leggings ajustados hasta vestidos cortos.

Y si bien ahora está en un régimen alimenticio a la par con una rutina de ejercicios que le permite lucir una figura más delgada, la actriz siempre se ha sentido bien consigo misma a la hora vestir y podemos aprender mucho de ella.

Es por eso que te dejamos algunos de sus outfits con vestidos cortos para que tú también te animes a vestir estas prendas de ropa que pueden ser tanto frescas como elegantes.

Así luce Rebel Wilson los vestidos cortos ideal para todo tipo de cuerpo:

Estilo camisón

Esta sin duda es una de las maneras más frescas de usar una camisa o una blusa grande. Convertirla en un vestido corto te da la posibilidad de sacarle doble provecho a esta prenda. Además al ser una pieza de ropa ancha, ayuda a disimular un poco esos kilitos de más en caso que todavía no te sientas segura con tu cuerpo. Al igual que Rebel Wilson, puedes agregarle un cinturón para lograr moldear tu figura de manera bastante estilizada. Usa uno del mismo color del camisón o uno que combine de manera exitosa.

Monocromático

No hay nada más elegante que los tonos blancos y negros. Inmediatamente denotan estilo, clase y sofisticación. Es por eso que es una opción segura al momento de usar vestidos cortos ya que la gente se centrará en la manera tan espectacular en la que vistes el modelo y no en la talla como tal. Inteligentemente, Wilson optó por un estilo vertical que la ayuda a verse más estilizada y delgada, dejando ambos extremos de la pieza en color negro para esconder los rollitos.

Mezclilla

No dejaremos de decir que la mezclilla combina con todo y sirve para cualquier prenda de ropa, y los vestidos cortos no son la excepción. En esta ocasión Rebel Wilson nos enseña cómo vestir este fabuloso modelo hecho de este tipo de tela con un poco convencional cierre en el medio. Además, igual que en modelos anteriores, la actriz optó por usar una cinta amarrada en la cintura no solo para darle un look fresco y casual sino también para acentuar sus curvas. Esto da la ilusión de que está llevando una chaqueta y una falda en vez de un vestido corto por lo que puede ser una buena estrategia para diversificar tu guardarropas.

Cuero

Es bien sabido que el cuero siempre lleva a relucir muchos detalles de nuestro cuerpo, pero esto no parece importarle a Rebel Wilson puesto que sabe lucir los vestidos cortos hechos de esta tela. Además de estar muy segura de su cuerpo como lo ha demostrado en múltiples ocasiones, también tiene un truco bajo su manga que la ayuda a vestir esta prenda de manera exitosa y es usarlo en color negro. Ya que los colores oscuros adelgazan, la actriz se aprovecha de esto para llevar este tipo de vestidos de manera espectacular sin tener que pensar en su talla.

Brillantes

La tela brillante está siendo una gran tendencia este invierno, por lo que no es una mala idea tomar este modelo de vestido corto de Rebel Wilson y usarlo nosotras mismas. Gracias a que es una pieza de talle alto, tu figura puede verse estilizada de manera natural sin usar cinturón ni ningún otro accesorio, siendo el centro de atención la zona del escote. Además el brillo que desprende la pieza la hace llamativa de por sí.

