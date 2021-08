Rebel Wilson en jeans blancos y playera verde creó el look básico más cómodo para sus vacaciones en Roma

Tras más de un año dedicada a convertirse en la versión más saludable de sí misma por amor propio, la actriz Rebel Wilson no podría estar más orgullosa y contenta con el impresionante cambio físico que ha conseguido.

Llevando con determinación, esfuerzo y constancia un mejor estilo de vida, una rutina de entrenamiento y un régimen alimenticio saludable, la protagonista de películas como Timadoras compulsivas ha logrado perder más de 30 kilos.

“Mi objetivo nunca fue ser delgada. Sigo siendo yo. Me encanta tener curvas y sigo siendo curvilínea, pero en una versión más saludable. Ese era mi objetivo”, expresó en una entrevista a la revista People.

No obstante, su metamorfosis hacia su peso ideal no ha llegado sola. A este cambio le han seguido otros, como el de su guardarropa, el cual se ha renovado totalmente no solo para ajustarse a su nueva figura, sino también para reflejar cómo se siente en esta etapa de su vida.

De esta manera, los seguidores de la comediante de 40 años la han visto los últimos meses como nunca en su vida presumiendo los resultados de sus esfuerzos y han sido testigo de su permanente cátedra de estilo tanto en eventos formales, como hasta en sus recientes vacaciones en Italia.

Rebel Wilson y su fabuloso outfit casual para pasear por Roma

Luego de pasar semanas grabando su próxima cinta, Senior Year, la intérprete decidió que era hora de tomarse un descanso. Aprovechando el cese de restricciones de viaje por la pandemia en muchos lugares, abordó un vuelo a Roma, ciudad por donde se paseó recientemente con un casual look cómodo pero no menos estiloso que le sentó de maravillas.

A través de su cuenta en Instagram, la histrionisa compartió una serie de fotos de su viaje por la capital italiana en donde aparece luciendo hermosa con un atuendo orquestado con básicos frescos y de tonalidades claras para el verano, demostrando sus conocimientos en moda.

Su atuendo para visitar los sitios romanos más emblemáticos, como el Coliseo o la Fontana di Trevi, se compuso por una sencilla playera verde azulada de mangas cortas y pantalones de mezclilla blancos de corte recto.

Lo combinó con el calzado epítome de la temporada estival: unas alpargatas celestes, ideales para mantener el confort al caminar y estar al día con las tendencias.

Rebel Wilson en su look básico para pasear por Roma | Instagram: @rebelwilson

Hasta este punto, su estilismo era el clásico comodín minimalista, versátil y confortable para recorrer la ciudad durante el estío; sin embargo, la australiana le dio un giro a su look con sus complementos que además resultan ultra necesarios al salir en plan turista.

Los complementos, la pieza perfecta para elevar hasta el look más básico

Y es que Wilson se decantó por elevar su estilismo por completo con un sombrero de mimbre, sus maxigafas de estilo cat-eye favoritas y una práctica y fabulosa bolsa para cargar sus pertenencias cómodamente.

Apostó específicamente por la lujosa B-Buzz 23 de Balmain. La pieza estilo bandolero está confeccionada en lona color marfil con detalles en cuero marrón tostado. Además, trae el logo de la casa francesa estampado en negro y una funcional correa de hombro ajustable.

“Deambulando por Roma hoy”, expresó con un juego de palabras en inglés en la descripción de la publicación colgada el pasado martes 3 de agosto.

Rebel Wilson en su look básico para pasear por Roma | Instagram: @rebelwilson

Como de costumbre, el post rápidamente causó furor entre sus más de 10 millones de seguidores, obteniendo miles de “me gusta” y comentarios elogiando su belleza, su sentido de la moda y también su evidente transformación física con la que ha inspirado a muchos.

“¿Por qué Rebel es tan impresionante?”, “Te ves increíble”, “¡Eres una gran inspiración!”, “¡Esa bolsa y esas gafas de sol!”, “Transformación. Lo lograste”, “¡Se ve tan bien!” y “¡Luciendo fabulosa en Roma!”, fueron algunos de los elogios que recibió la estrella.

Rebel Wilson en su look básico para pasear por Roma | Instagram: @rebelwilson

