Belinda debuta como directora y prueba lo importante que es salir de tu zona de confort

Belinda ha conquistado al mundo con su talento y belleza desde hace más de 20 años. Y mientras que este último año se ha concentrado en su negocio de suplementos alimenticios, la intérprete de “Luz sin gravedad”sorprendió al debutar como directora del nuevo video musical de Christian Nodal.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, y espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE”, escribió la famosa en su publicación de Instagram.

Belinda, comenzó su carrera desde muy temprana edad, protagonizando telenovelas infantiles como “Amigos por siempre”, “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate”. Fue en 2002 que firmó con Sony BMG y dos años más tarde, lanzó su primer álbum como solista.

La cantante se ha mantenido en la cima como “la princesa del pop latino” pero ella nunca se ha conformado, lo que la ha llevado a hacer importantes colaboraciones con artistas internacionales.

En 2020, la relación con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal tomó a todos por sorpresa. Ambos eran parte del jurado del reality musical. “La Voz México” y fue poco después de finalizar la emisión que confirmaron su relación.

Y mientras que muchos alegaron que sólo se trataba de publicidad o un capricho de la cantante, en mayo de 2021 la pareja se comprometió, dando inicio a una serie de proyectos nuevos juntos. Al mismo tiempo, cada uno sigue en lo suyo, cosechando éxitos y demostrando sus talentos.

Si algo nos ha enseñado Belinda es a no conformarnos con lo que ya conocemos por miedo a lo nuevo.

Probar suerte como directora de un video musical fue un paso gigante para ella pues demostró que está dispuesta a luchar por cumplir sus metas más ambiciosas.

Además de su carrera como cantante y actriz, Beli también se ha involucrado en proyectos altruistas, contribuido a diversas causas humanitarias como la lucha contra cáncer infantil y el apoyo a los damnificados por desastres naturales..

Todos queremos alcanzar el éxito, llegar a la cima y conquistarlo todo pero para ello, es importante dar el primer paso fuera de nuestra comodidad, de lo que ya sabemos que funciona pero que si nos quedamos en ello, nos estancamos.

La zona de confort es un lugar seguro pero que destruye todo tu potencial y las posibilidades de vivir una vida extraordinaria. Salir de ello significa crecimiento mental y psicológico, que todos necesitamos para vivir una vida feliz y disfrutarla al máximo.

Lo desconocido siempre puede ser abrumador pero el valor llega en un momento en el que decidimos luchar por lo que queremos sin importar la situación.

Salir de tu zona de confort te vuelve imparable. Esto te dará fuerza para seguir con tus objetivos y alimentar ambiciones cada vez más grandes. Estarás lista para enfrentar cualquier desafío en el camino. A medida que crezcas y veas la diferencia que puedes hacer en tu vida te volverá imparable y al mismo tiempo, inspirarás a otros. La humanidad necesita mucho de eso en estos momentos.

