Fans reviven pleito entre Eiza González y Belinda y es momento de superar rivalidades

Las redes sociales no olvidan y tras una serie de tuits de Eiza González y Belinda, los fans revivieron una “pelea” que tuvieron las famosas en 2013.

La actriz mexicana desató la polémica tras publicar un mensaje en español que sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia la intérprete de “Luz sin gravedad”.

“Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces.”, se lee en el tuit. De inmediato, los fans de Belinda comenzaron a atacar a Eiza ya que usó las mismas palabras que alguna vez escribió la cantante.

Muchos comenzaron a decir que está “buscando colgarse de Belinda”o que “quiere publicidad” e incluso inundaron la publicación con imágenes que comparaban el estilo de amabas estrellas.

Ante la polémica, González explicó que su mensaje no está dirigido a alguien en particular y que ni siquiera recordaba el pleito del que estaban hablando todos.

“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, escribió y posteriormente en otro tuit dijo: “Ni yo me acordaba de eso, chale”.

¿Qué pasó entre Eiza y Belinda?

La pelea a la que los fans se refirieron fue una “guerra de indirectas” que supuestamente ambas tuvieron en redes sociales.

Lo que sucedió en aquel entonces fue que Eiza compartió en su cuenta de Twitter una foto de Instagram en la que mostró una chamarra del diseñador Alexander McQueen. Unas horas después, Belinda publicó un mensaje en el que pedía opinión a sus seguidores sobre si debía usar McQueen o Moschino para asistir a un evento.

Las cosas terminaron por malinterpretarse cuando Eiza publicó otro mensaje que decía: “Así o más al pendiente de lo que hago??? Jajajajaja #FUNNY”. Posteriormente Belinda escribió: “Mientras tu vienes, yo ya fui, di 3 vueltas, regresé”.

