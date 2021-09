Thalía reveló la verdadera razón por la que no ha vuelto a las telenovelas

Ya han pasado 22 años desde que Thalía no se embarca en un nuevo papel dentro de las telenovelas que la llevaron a la fama y la convirtieron en una de las celebridades más queridas de México, en compañía de sus grandes éxitos musicales.

La última vez que apareció en la pantalla chica fue como protagonista en Rosalinda, en 1999, con la cual se ganó una nominación al premio Viva de Israel como la mejor actriz de estos dramáticos.

Thalía prefirió darle prioridad a su carrera musical desde hace años.- Instagram @thalia.

Desde entonces se ha volcado de lleno a cantar grandes hits, promocionar marcas y hasta convertirse en una influencer de TikTok, lejos de ese rol actoral que hoy muchos fanáticos le reclaman.

“Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guión que me haga sentir ‘Vaya, este es el personaje que quiero’“, reveló la mexicana de 50 años en una entrevista con la presentadora Ana María Braga.

“Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen”, agregó la famosa, según Quién, que todavía no descarta volver a ser el rostro de una producción igual de impactante como lo fue María, la del barrio, que se convirtió en su personaje favorito.

“Era muy orgánica, muy real, muy sincera y llena de amor. La gente lo sintió la primera vez que salió en televisión y lo vuelve a sentir ahora en la era digital. Me encanta”, añadió.

La participación de Thalía en las telenovelas

Precisamente esa es una de las telenovelas más recordadas de Thalía, que duró entre 1995 y 1996, pero no fue la única. Antes de eso debutó en 1986 en Pobre señorita Limantour como integrante del reparto y su primer protagónico llegó en Quinceañera un año después.

Más adelante vendría Luz y sombra, María Mercedes y Marimar, otro gran papel que la llevó a tocar el cielo con las manos y dar el salto al cine.

