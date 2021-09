Thalía celebra triunfo en bikini, demuestra que está en su mejor momento

La cantante Thalía celebró un triunfo más en su carrera musical durante el fin de semana. La famosa posó en bikini para compartir que su álbum ‘Latina’ se había convertido en disco platino y su disco ‘Valiente’ había conseguido la categoría de Multi-platino (2x).

La mexicana posó en el patio de su casa usando un bikini colorido, sombrero y sandalias, y sosteniendo sus discos de platino por sus discos ‘Valiente’ y ‘Latina’.

Esta nueva alegría surge días después de que la famosa compartiera cómo vivió el paso de la tormenta Ida por Nueva York. Por medio de redes sociales la mexicana mostró los daños que había sufrido su hogar mientras se encontraba dentro con su familia.

Por medio de redes sociales mostró su preocupación al ver su casa llena de agua mientras se encontraba ahí junto a su familia. Especialmente porque la famosa cuenta con equipo para grabar que estaba conectado a la corriente de luz.

La mexicana mostró en varios videos las habitaciones llenas de agua. Incluso en uno de ellos se puede escuchar que le decía a su hijo que fuera a otra habitación debido a que en algunas de las partes inundadas había cables conectados y temía que explotaran.

Después de recoger su equipo y poner a salvo a su familia, la cantante se grabó descansando sobre su cama visiblemente afectada y habló sobre lo que estaba pasando en ese momento:

“No hay nada que hacer sigue cayendo un diluvio afuera, no queda más que esperar… Esta va a ser una noche intensa…Mejor me río para no llorar.”