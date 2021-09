Shakira fue atacada por jabalíes y esta fue su divertida manera de contarlo

Si hay algo que Shakira ha dejado claro es que nada puede robarle su buena energía y humor, pues no pierde ninguna oportunidad para compartir los mejores momentos que vive con su familia y amigos.

Así lo demostró en una reciente historia que compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que relató cómo fue atacada por dos jabalíes cuando se encontraba de paseo en un parque de Barelona.

En el video, la cantante mostró cómo habían quedado sus pertenencias después del ataque que sufrió de forma repentina cuando se encontraba con sus hijos.

Explicó que los jabalíes se llevaron sus pertenencias al bosque, entre las que se encontraba un bolso y su celular, sin embargo logró recuperar algunas cosas.

Aunque suena como una historia preocupante y peligrosa, la cantante no se dejó llevar por el mal rato y contó la historia con humor a todos sus seguidores.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono”, dijo mientras mostraba sus pertenencias.

Con un tono divertido, aseguró que se enfrentó a los animales y logró tener nuevamente su bolso.

“Al final me han dejado el bolso… ¡Me los he enfrentado!(…) Milan, di la verdad… ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”, dijo.

El acento de Shakira generó una ola de críticas

Mientras muchos fanáticos se rieron y mandaron apoyo a la exitosa cantante, otro grupo de personas no pudo evitar notar que ha adoptado mucho del acento español.

Esto no resultó del agrado para muchas personas, por lo que empezaron a señalar a la cantante de olvidar sus raíces.

“Dónde dejaste tu acento barranquillero”; “No puedo con el acento”; “Shakira es más española que doña Leticia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Sin embargo, no faltaron quienes defendieron a la artista afirmando que lleva muchos años viviendo en España.

De lo que no cabe duda es que el humor y la energía de esta cantante mantienen a sus más fieles seguidores cautivados, pues disfrutan de cada una de las publicaciones que comparte.

