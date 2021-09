Yuya celebra la llegada de su primer hijo junto a Siddhartha

La influencer Yuya y Siddhartha celebraron la llegada de su primer hijo ‘Mar’ a través de redes sociales, con un comunicado para sus fans en el cual compartieron la noticia de la llegada de su bebé.

El cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia de que Yuya ya había dado a luz a su primer hijo. A través de su cuenta de Twitter, el productor dijo: “Un nuevo Mar nació”. Por su parte Yuya había hecho una publicación días antes donde reveló que era su último día en casa.

Por ahora la pareja está concentrada en la recuperación de la nueva mamá y su bebé, por lo que no han dado más detalles del nacimiento.

Sus fans mostraron su emoción por medio de mensajes de felicitación para la pareja y esperan poder conocer al bebé muy pronto por medio de fotografías.

El pasado junio, la pareja anunció que se encontraba esperando la llegada de su primer hijo con fotografías en blanco y negro del embarazo de la youtuber.

El cantante conoció a Yuya a través de redes sociales, ambos comenzaron a platicar después de que ella finalizara su compromiso con Beto Pasillas y finalmente dieron a conocer su relación en septiembre del 2019.

A pesar de dar a conocer que se encontraba en una relación con el músico, Yuya no dio muchos detalles sobre su vida privada, razón por la cual sus seguidores se sorprendieron con la reciente noticia de su embarazo.

A través de su canal de YouTube, la famosa dijo que se sentía feliz y emocionada por esta nueva etapa de su vida, además reveló que se trataba de un niño. Debido a los mensajes de la pareja muchos piensan que el nombre elegido será Mar, pues ambos lo mencionaron en sus cuentas de Instagram.

Por su parte, Jorge escribió unas tiernas palabras para su novia y su hijo dejando ver lo feliz que está por dar este paso.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo”