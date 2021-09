Así luce en la actualidad ‘Silvano’ de “Gata salvaje”

Corría el año 2002 cuando irrumpió en los hogares estadounidenses Gata salvaje, un exitoso melodrama protagonizado por Marlene Favela y Mario Cimarro.

La historia de amor entre la indómita ‘Rosaura Ríos’ y el adinerado ‘Luis Mario Arismendi’ dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos.

No obstante, los protagonistas y su lucha contra los obstáculos para ser felices no fueron los únicos que conquistaron.

A lo largo de la trama, hubo otros personajes que destacaron y se clavaron en la memoria de los televidentes con sus historias. Tal como ‘Silvano Santana’, uno de los hombres que pretendió a ‘Rosaura’.

Silvano en “Gata salvaje” | Captura videos

Desde su aparición en la trama, el papel interpretado por Osvaldo Ríos se mantuvo cerca y pendiente de ‘Rosaura’ para que esta aceptara su amor.

A causa de sus sentimientos, el aventurero y apuesto galán sostuvo varios altercados con ‘Luis Mario’ pese a que cuando conoció a la joven ya estaba casada con ‘Patricio’.

Silvano en “Gata salvaje” | Captura videos

Sin embargo, tras pelear y pelear por el corazón de la “Gata salvaje”, terminó aceptando que el corazón de esta pertenecía irremediablemente al hermano de ‘Eduarda’ y ‘Jimena’.

Al final, él también encuentra el amor verdadero con su eterna enamorada, ‘Jacqueline Tovar’, con quien acaba comprometido.

Silvano y Jacqueline en “Gata salvaje” | Captura videos

Desde su felices para siempre hasta la actualidad, han pasado 19 años en los que el histrión puertorriqueño y su vida lógicamente han cambiado.

Silvano en “Gata salvaje” | Captura videos

La imagen actual del eterno ‘Silvano’ de Gata salvaje

En la actualidad, el actor, cantante y modelo Osvaldo Ríos tiene 60 años de edad y el paso del tiempo le ha sentado de maravillas pues luce mejor que nunca.

Tras su intervención en Gata salvaje, prosiguió extendiendo su exitosa trayectoria profesional con participaciones en producciones para la televisión y el cine.

En la pequeña pantalla, fue parte del elenco de varias telenovelas hasta el año 2011, cuando decidió alejarse de este género televisivo.

Ángel rebelde (2004), El Zorro: la espada y la rosa (2007), Corazón salvaje (2009) y Triunfo del amor (2010-2011) fueron algunos de los melodramas en los que actuó.

Desde entonces, ha continuado su carrera con apariciones en diferentes películas. Hoy además es un productor ejecutivo de cine y televisión.

Entre las cintas donde ha desempeñado este papel tras cámaras destaca Elsa & Fred (2013). Según su perfil en Imdb, sus últimas actuaciones han sido en las cintas Marcelo (2019) y La niña y el mar (2020).

La vida personal actual de Osvaldo Ríos

En cuanto a su vida personal, tras Gata salvaje, el actor no solo ha disfrutado de grandes éxitos.

También ha enfrentado duras circunstancias, siendo su doble batalla contra el cáncer de próstata una de las más difíciles.

Afortunadamente, el también filántropo venció la enfermedad y sobrevivió más agradecido que nunca a este episodio de su vida.

“En el 2016 comienzo a tener problemitas para ir al baño a orinar. Me encuentran un tumor de casi ocho centímetros adherido a la próstata; era maligno, en ese momento me operan, se extirpa totalmente”, narró al programa mexicano Ventaneando en 2020.

“A los dos años, en el 2018, me vuelve a salir esta vez más grande, casi diez centímetros, ahí sí que me preocupé”, confesó.

“El doctor Paul Perito, un gran cirujano urólogo, me operó y gracias al señor ya estoy cancer-free”, concluyó.

Por otro lado, Ríos se encuentra dedicado a su rol como papá de tres hijos, frutos de sus diferentes relaciones a lo largo de la vida.

Sus hijos se llaman Giuliano, Osvaldo Gabriel y Alessandro. El primero tiene más de 30 años; el segundo, alrededor de 19. Mientras, el menor tiene 12.

“Mis tres hijos sin saberlo han hecho de mí un mejor ser humano, un padre abnegado y feliz, un hombre dedicado a ellos, para ellos y por ellos, aún en la distancia física que nos separa”, escribió en una publicación en su perfil de Instagram.

En la red social, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, el famoso se describe como “padre, actor, emprendedor, activista social, artista integral, productor ejecutivo de cine y televisión”.

Asimismo, continuamente les comparte a sus fans todo sobre sus proyectos profesionales; algunos vistazos a su vida personal y presume su conservado buen aspecto desde que actuó en Gata salvaje.

