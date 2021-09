Jennifer Aniston y más famosas prueban que superar una infidelidad nos hace más fuertes

De la infidelidad no se salvan ni las famosas, que en ocasiones, nos han demostrado que no es el fin del mundo, por más que el dolor y el cierre de esa etapa sean difíciles de superar.

Sin embargo, con sus ejemplos nos inspiran a creer que mejores cosas vendrán, especialmente porque esa experiencia les sirvió para fortalecerse, reinventarse y crecer, además de abrirse a un mejor amor.

Famosas que sufrieron una infidelidad y lograron brillar

Jennifer Aniston

El engaño que sufrió la actriz de Friends es uno de los más famosos de Hollywood, porque al principio de los 2000, su relación con Brad Pitt era de las más admiradas. Él estableció una relación con su compañera en una película, Angelina Jolie, con quien posteriormente se casó y tuvo hijos.

Jennifer Aniston volvió a encontrar el amor y aunque actualmente está soltera, disfruta a plenitud de su vida, su profesión y los éxitos cosechados.

Geraldine Bazán

En la farándula latinoamericana, el caso de Geraldine Bazán y Gabriel Soto también conmocionó porque ambos tuvieron un noviazgo de 10 años. Sin embargo, pocos meses después de su boda se separaron e inmediatamente el actor fue relacionado con la modelo Irina Baeva.

Hoy día ellos tienen planes de boda, mientras que Bazán está dedicada a su nueva pareja, sus dos hijas y seguir protagonizando proyectos dramáticos de primer nivel con mucha satisfacción.

Jacky Bracamontes

“Jacky, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales“. Así le dijo el actor Valentino Lanús a la presentadora cuando fueron novios entre 2001 y 2005 al serle infiel, de acuerdo con Mamás Latinas.

No obstante, la también actriz no aceptó esta situación y terminó la relación por no recibir el trato que merecía ni ser valorada por su expareja. Eso le permitió conocer a su actual esposo y ¡tener cinco hijas con él!

Eva Longoria

Otra de las famosas que sufrió una infidelidad fue Eva Longoria, que vio el fin de su matrimonio con Tony Parker por esta razón. Después de leer varios mensajes se dio cuenta que su ex tenía un affair con Erin Barry.

Se divorciaron en 2010 y desde entonces, la estadounidense de raíces mexicanas creció personal y profesionalmente, e incluso tuvo a su primer hijo.

